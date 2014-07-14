О готовности резидентных разрешений на парковку сообщат по SMS

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С 1 августа во всех многофункциональных центрах (МФЦ) в качестве эксперимента появится новый сервис – жителям, подавшим документы на выполнение госуслуг, сообщат об их готовности по SMS или e-mail. Как пояснил M24.ru руководитель департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев, сервис будет автоматизирован. По словам начальника отдела маркетинга ГБУ "МФЦ" Ольги Хаматовой, в рамках пилотного проекта с помощью SMS будут напоминать о готовности парковочных разрешений для резидентов, инвалидов и многодетных семей. Срок запуска проекта в полном режиме пока не определен.

Напомним, МФЦ сейчас оказывают более 150 услуг, через них, в том числе, можно получить российский или загранпаспорт. В пресс-службе IT-департамента отметили, что ведут переговоры с Федеральной миграционной службой.

"Сейчас москвичи, в основном, сами звонят, чтобы узнать о готовности документов. Но любой человек может забыть о чем-то. Поэтому с 1 августа сотрудники МФЦ будут предлагать жителям новый сервис: информирование о статусе по SMS или e-mail. Такая услуга появится во всех МФЦ, - рассказал Артем Ермолаев. - Мы будем делать SMS-информирование по всем сервисам, но запустим не сразу, а блоками, иногда по одной".

По словам начальника отдела маркетинга ГБУ "МФЦ" Ольги Хаматовой, сервис будет опробован на семи наиболее популярных городских услугах. Это внесение в реестр парковочных разрешений резидентов, многодетных семей и инвалидов, приватизация жилья, выдача охотничьих билетов, проведение инвентаризации и предоставление информации технического учета (БТИ), а также анкетирование физлиц для регистрации в системе обязательного пенсионного страхования.

Напомним, будет введена платная парковка еще на 162 улицах за Садовым кольцом. Поэтому услуга SMS-информирования о получении резидентных разрешений будет особенно актуальной. Напомним, резиденты имеют право парковаться в своем районе бесплатно с 20.00 до 8.00. Для круглосуточной стоянки они могут купить абонемент по льготной цене - 3 тысячи рублей в год.

В пресс-службе департамента информационных технологий пояснили, что ведут также переговоры об SMS-информировании по госуслугам федеральных ведомств. В частности, в августе будет запущен этот сервис для выписок из Росреестра: сведения о правах на недвижимость, сделки с ним (купля, продажа, дарение, наследование)

Как отметили в IT-департаменте, сервис вводится по просьбе самих жителей города, которые уже привыкли к подобным услугам. "Например, при оформлении шенгенской визы в визовых центрах или заказах в интернет-магазине. Правда, там эта услуга обычно платная - городской сервис будет бесплатным. SMS-информирование позволит нам сэкономить на обработке звонков в call-центр МФЦ", - сказали в пресс-службе. Однако получить такую услугу можно будет только с согласия москвича. "При оформлении заявления специалист будет спрашивать у посетителя телефон или e-mail и предлагать подписаться на уведомления", - отметили в IT-департаменте.

Сегодня в Москве работает 93 многофункциональных центра. Они предоставляют 151 услугу и выдают более 200 видов документов. Ежедневно многофункциональные центры госуслуг обслуживают более 40 тысяч посетителей. В МФЦ можно оформить российский и загранпаспорт, сделать перерасчет жилищно-коммунальных платежей, встать на миграционный учет. Многофункциональные центры также позволяют зарегистрировать рождение, смерть, получить сведения из Росреестра. Возможно также оформить парковочные разрешения для инвалидов, резидентов и многодетных семей, зарегистрироваться в системе обязательного пенсионного страхования. С 1 января все МФЦ перешли на экстерриториальный принцип работы - теперь горожане смогут обращаться за государственными услугами в любой из центров вне зависимости от места жительства. Правда, некоторые пенсионные услуги все еще можно получить только по месту регистрации. А заявку на загранпаспорт, поданному в МФЦ не по месту жительства, будут рассматривать не один месяц, как обычно, а три.

Автоматическая рассылка SMS-сообщений посетителям облегчит работу сотрудников МФЦ. "Сейчас посетитель может попросить уведомить его о готовности документов, оставить номер телефона или адрес электронной почты, и тогда сотрудники сами ему позвонят или напишут письмо. Введение этой услуги в автоматическом режиме их разгрузит", - сказала отметила Ольга Хаматова.

Напомним, больше половины москвичей положительно оценили новый стиль МФЦ. Офисы вскоре переименуют в "Мои документы" - название разработало Plenum Brand Consultancy по поручению Минэкономразвития. По словам Ольги Хаматовой, в рамках краудсорсингового проекта"Мой офис госуслуг" также выбраны другие идеи для реализации. Напомним, жители на специальном сайте могли предложить свои идеи по модернизации МФЦ и повлиять на расположение будущих центров. "11 июля был последний день голосования, пока лидируют идеи об организации детской комнаты, подключении всех офисов МФЦ к WI-FI, установке дополнительных розеток для подзарядки мобильных телефонов, размещении QR-кодов на стенах, а также о необходимости создания самостоятельного сайта МФЦ, где бы жители могли узнавать актуальные новости. Думаю, к концу года часть идей-победителей будет реализована", - сказала Хаматова.

Председатель Общества защиты прав потребителей услуг связи и инфокоммуникаций Алексей Самохвалов считает верным шагом распространение информационных технологий на сферу услуг. "Однако SMS не должны превратиться в спам, поэтому можно интересоваться у конкретного человека, сколько раз ему напомнить о готовности документов", - сказал он.

Управляющий партнер IKS Consalting Константин Анкилов отметил, что такие технические решения достаточно сложны, однако это необходимо для повышения эффективности работы МФЦ, которые должны развиваться в современных условиях.

Напомним, чтобы получить резидентное разрешение в МФЦ, нужно предоставить паспорт, свидетельство о регистрации транспортного средства, документы на собственность или договор найма, а также выписку из домовой книги или единый жилищный документ. Если собственников в квартире несколько, то нужно приложить их согласие, заверенное нотариусом или сотрудникам МФЦ. Маломобильным гражданам нужно принести справку об установлении инвалидности и выписку из акта освидетельствования. Для многодетных родителей никаких дополнительных документов, помимо паспорта и свидетельства о регистрации транспортного средства предоставлять не нужно. При этом выдается одно разрешение на семью. Ко всем документам нужно приложить их копии. Услугу в МФЦ должны оказать за шесть дней, а для инвалидов - за 10.

Напомним, в этом году изменились правила получения резидентных разрешений. Согласно новым правилам, оформить разрешение на стоянку в центре можно только на машину, находящуюся в собственности владельца жилья, прописанного там жильца или нанимателя при наличии договора сроком не менее года. Раньше жильцы могли оформить разрешение на любую машину, что приводило к незаконной продаже этих услуг. Напомним, резиденты могут получить два разрешения на квартиру.

Однако их выдадут, только если у автомобилиста нет неоплаченных штрафов ГИБДД на момент подачи заявления. А резидентам, у которых зафиксировали три и более непогашенных штрафа, разрешение аннулируют до их погашения плюс три месяца после уведомления "Администратора московского парковочного пространства" (АМПП) о ликвидации задолженности.

Поменялись правила и для многодетных семей, которым разрешается парковаться в центре города бесплатно. Теперь им необходимо оформить парковочное разрешение на автомобиль, находящийся в собственности одного из родителей. Прежде подтверждения права собственности не требовалось.

Наталья Савельева