В Москве составят схему дорожного движения для уменьшения аварий

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В Москве составят комплексную схему организации дорожного движения, которая поможет снизить число аварий. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок.

Заказчиком выступил департамент Москвы по конкурентной политике. Согласно документации аукциона, схема охватит 730 улиц в границах Третьего транспортного кольца, 448 объектов в пределах Садового кольца и Садовое кольцо, а также 45 вылетных магистралей, ТТК и МКАД.

Схема должна отражать дорожное движение Москвы. А также содержать материалы по возможным корректировкам проблемных и аварийных участков.

Победитель аукциона проведет инвентаризацию имеющихся парковочных мест, определит интенсивность движения машин. А также разработает проекты организации дорожного движения.

Помимо этого, подрядчик должен будет разработать электронную версию схемы, провести мероприятия по исключению незаконных парковок транспорта в районе трамвайных путей и исключению заезда машин на трамвайные пути и т.д.

Схему разработают до 15 декабря 2014 года. Начальная (максимальная) цена аукциона - более 475 млн рублей.