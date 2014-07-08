Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

08 июля 2014, 16:07

В Москве составят схему дорожного движения для уменьшения аварий

парковки дороги парковка трафик дорожное движение авария

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве составят комплексную схему организации дорожного движения, которая поможет снизить число аварий. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок.

Заказчиком выступил департамент Москвы по конкурентной политике. Согласно документации аукциона, схема охватит 730 улиц в границах Третьего транспортного кольца, 448 объектов в пределах Садового кольца и Садовое кольцо, а также 45 вылетных магистралей, ТТК и МКАД.

Схема должна отражать дорожное движение Москвы. А также содержать материалы по возможным корректировкам проблемных и аварийных участков.

Ссылки по теме

Победитель аукциона проведет инвентаризацию имеющихся парковочных мест, определит интенсивность движения машин. А также разработает проекты организации дорожного движения.

Помимо этого, подрядчик должен будет разработать электронную версию схемы, провести мероприятия по исключению незаконных парковок транспорта в районе трамвайных путей и исключению заезда машин на трамвайные пути и т.д.

Схему разработают до 15 декабря 2014 года. Начальная (максимальная) цена аукциона - более 475 млн рублей.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать