Парк Горького впервые проведет квест на катке

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Квест с французской дворянской игрой пройдет на катке в парке Горького 24 ноября, сообщает пресс-служба парка.

На старте участники квеста получат маршрутные карты и задания. Командам предстоит разгадать десять зашифрованных сообщений, найти спрятанные объекты и разноцветные амбарные замки, которые переведут их на следующий уровень.

"На ледяных аллеях катка спрятаны елочные украшениях и персонажи рождественских праздников, которые подскажут участникам игры верный путь", – говорится в сообщении.

На финише капитаны команд сразятся в поединке во французскую дворянскую игру.

Для участие в квесте необходимо отправить заявку на электронную почту: history@park-gorkogo.com.