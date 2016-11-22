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22 ноября 2016, 17:10

Парк Горького впервые проведет квест на катке

парки свежий воздух Парк Горького

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Квест с французской дворянской игрой пройдет на катке в парке Горького 24 ноября, сообщает пресс-служба парка.

На старте участники квеста получат маршрутные карты и задания. Командам предстоит разгадать десять зашифрованных сообщений, найти спрятанные объекты и разноцветные амбарные замки, которые переведут их на следующий уровень.

"На ледяных аллеях катка спрятаны елочные украшениях и персонажи рождественских праздников, которые подскажут участникам игры верный путь", – говорится в сообщении.

На финише капитаны команд сразятся в поединке во французскую дворянскую игру.

Для участие в квесте необходимо отправить заявку на электронную почту: history@park-gorkogo.com.

Стрит-арт каток в парке Горького открылся 17 ноября. Над ледяными аллеями появились светящиеся геометрические фигуры, а под лед встроили 33 тысячи светодиодов. Между центральными павильонами проката также добавили света.


Площадь катка составляет 18 тысяч квадратных метров. Посетителей обслуживают пять павильонов проката. Для нового сезона закупили 380 новых пар коньков, взять их можно будет без залога. Исключение составляет павильон № 5.

Каток работает ежедневно с 10:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00.

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