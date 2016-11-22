Парк Горького впервые проведет квест на катке

Фото: m24.ru/Игорь Иванко
Квест с французской дворянской игрой пройдет на катке в парке Горького 24 ноября, сообщает пресс-служба парка.
На старте участники квеста получат маршрутные карты и задания. Командам предстоит разгадать десять зашифрованных сообщений, найти спрятанные объекты и разноцветные амбарные замки, которые переведут их на следующий уровень.
"На ледяных аллеях катка спрятаны елочные украшениях и персонажи рождественских праздников, которые подскажут участникам игры верный путь", – говорится в сообщении.
На финише капитаны команд сразятся в поединке во французскую дворянскую игру.
Для участие в квесте необходимо отправить заявку на электронную почту: history@park-gorkogo.com.
Площадь катка составляет 18 тысяч квадратных метров. Посетителей обслуживают пять павильонов проката. Для нового сезона закупили 380 новых пар коньков, взять их можно будет без залога. Исключение составляет павильон № 5.
Каток работает ежедневно с 10:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00.