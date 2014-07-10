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Город

10 июля 2014, 13:22

Часть макета Москвы установят на ВДНХ в конце августа

парки ВДНХ стройкомплекс Москвы макеты строительство и реконструкция

В столице представили готовую часть архитектурного макета Москвы

В конце августа архитектурный макет Москвы в пределах Бульварного кольца будет установлен на 2-м этаже 75-го павильона ВДНХ. Создание полного макета столицы в масштабе 1:400 завершится в 2017 году, рассказал журналистам руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он отметил, что полномасштабный макет установят в павильоне "Монреаль", где предполагается организовать выставку всех крупных градостроительных проектов Москвы, пишет Агентство "Москва". Левкин добавил, что общая площадь макета составит 1 тысячу квадратных метров, он будет состоять из 65 тысяч зданий, 2 миллионов светодиодов и 50 километров проводов. Точные копии зданий изготавливают с помощью 3D-принтера. Кроме того, около 80 мастеров трудятся над созданием фасадов и других элементов макета.

Фото: M24.ru

Левкин также рассказал, что на создание макета Москвы до 2017 года будет потрачено около 540 миллионов рублей. Каждый год на создание макета предполагается тратить 90 миллионов рублей.

"Не исключено, что московский макет сможет претендовать на внесение в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой архитектурный макет города. Такого никто в мире не делает", - сказал Левкин.

На международной инвестиционной выставке недвижимости MIPIM-2014 была представлена часть нового макета Москвы, которая охватывает территорию Бульварного кольца. Законченная модель города фактически будет включать в себя территорию столицы начала XX века. Туда войдут земли в пределах Третьего транспортного кольца, а также территории МГУ и промзоны "ЗИЛ".

"Москва в цифрах": Новый архитектурный макет столицы

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В дополнение к нему будет создана интерактивная карта всей Москвы, включая новые территории. Она будет заложена в стеклопакет толщиной 38 миллиметров и будет подсвечиваться снизу. Сверху же на карту будут проецироваться изображения от шести проекторов, демонстрирующие административное деление территории города, автомагистрали, схему метрополитена, развитие новых территорий и другие градостроительные решения.

Напомним, Всероссийский выставочный центр (ВВЦ) в этом году отметит 75-летие. В честь юбилея Сергей Собянин предложил вернуть центру историческое название - ВДНХ - и "освежить" его территорию. 15 мая ВВЦ был переименован в ВДНХ. При этом территория ВДНХ увеличилась в два раза за счет Ботанического сада и Останкинского парка – там убрали заборы, разграничивающие места отдыха.

Фото: M24.ru

Вновь заработали 17 исторических фонтанов, территорию выставки освободили от большей части нецивилизованной торговли. Всего было ликвидировано порядка 300 различных незаконных строений. Треть выставки занимает большая пешеходная зона, в августе там появятся велодорожки и велопарковки.

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