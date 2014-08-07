Открытие фестиваля "Круг света" пройдет в Останкине

Фото: M24.ru/Татьяна Уханова

Фестиваль "Круг света", который в очередной раз пройдет в столице осенью, обзаведется новыми площадками. Открытие события состоится на одной из них - в Останкине, сообщил руководитель руководитель департамента СМИ и рекламы Москвы Владимир Черников.

"Большой сюрприз ожидает москвичей и гостей Международного фестиваля света. Появятся новые площадки. Старые площадки, такие, как Большой театр, Царицыно, мы сделаем еще интереснее", - отметил Черников.

Кроме Останкина, у "Круга света" в этом году будет еще шесть площадок: ВДНХ, Большой театр и часть улицы Кузнецкий мост, парк "Царицыно", "Медиа Куб" на Манежной площади и центр Digital October. IV Московский международный фестиваль пройдет с 10 по 14 октября.

На фасаде Большого театра показали световые спектакли

Напомним, что прошлый "Круг света" прошел в "Лужниках", Большом театре, "Манеже", "Царицыне" и Digital October. По заявлению организаторов, его посетили около трех миллионов человек.

В нынешнем году расширится не только география фестиваля, но и его размах: по прогнозам, его посещаемость должна превысить шесть миллионов человек. Темой фестиваля станет кругосветное путешествие – одиссея света. Событие объединит мультимедийные и музыкальные шоу, выступления артистов, инсталляции дизайнеров, а также насыщенную образовательную программу.

Обновится и программа традиционного международного конкурса видеомэппинга "Арт Вижн": участники смогут подать работы сразу в трех номинациях, среди которых - классический архитектурный видеомэппинг, современный видеомэппинг, а также новое направление, виджеинг. Всего в конкурсе примут участие свыше 100 российских и зарубежных специалистов по светодизайну.