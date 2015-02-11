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11 февраля, 11:43

В столице появится памятник героине песни "Катюша"

памятники Мосгордума проекты Великая Отечественная война

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

В Москворецком парке установят памятный знак в честь героини известной военной песни "Катюша". Соответствующее решение поддержала комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме, сообщает Агентство "Москва".

Памятный знак предлагают установить между улицей Исаковского и аллеей "Дорога Жизни".

Предложение об установке памятного знака поступило от депутата Мосгордумы Евгения Герасимова в связи с обращением депутата муниципального собрания района Строгино. "Прошу поддержать идею о создании такой декоративной скульптурной композиции. Это народный памятник, и люди готовы вложить свои средства", - приводит агентство слова Герасимова.

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Песня "Катюша", написанная композитором Матвеем Блантером на стихи Михаила Исаковского, впервые была исполнена 27 ноября 1938 года Валентиной Батищевой в Колонном зале Дома Союзов под аккомпанемент оркестра Виктора Кнушевицкого. Есть версия, что именно из-за этой песни советские солдаты во время Второй мировой войны дали прозвище "Катюша" боевым машинам реактивной артиллерии серии "БМ".

Отметим, что комиссия Мосгордумы также одобрила возведение в столице памятника жертвам политических репрессий в центре Москвы. Монумент предлагается установить на пересечении внутренней стороны Садовой-Спасской улицы с проспектом Академика Сахарова. Кроме того, на Никитском бульваре могут возвести памятник журналистам, погибшим при исполнении профессиональных обязанностей.

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