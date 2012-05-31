Департамент соцзащиты создает службу персональных помощников

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Департамент социальной защиты населения создает службы персональных помощников, которые смогут осуществить постоянное сопровождение и помощь инвалидам.

«Данные службы позволят не только повысить реабилитационный потенциал указанной категории граждан, но и высвободить свободное время у членов их семьи», - рассказала на пресс – конференции в Информационном центре Правительства Москвы первый заместитель руководителя Департамента социальной защиты населения Москвы Татьяна Потяева.

Персональные помощники в первую очередь будут информировать инвалидов о госгарантиях, установленных законодательством, выявлять проблемы в семьях с тяжело больными.

По словам Татьяны Потяевой, сегодня под таким патронатом находится около 200 тяжелых инвалидов.

Она также добавила, что в городе создана система реабилитации детей-инвалидов с раннего возраста, в основе которой лежит раннее вмешательство и комплексный подход к реабилитации детей и также психологическая поддержка родителей.