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Москва 24

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Трафик

09 августа 2014, 09:30

Движение по проспекту Сахарова перекроют из-за парада автобусов

ограничения движения трафик ретро-автобусы

Фото: mosgortrans.ru

В связи с проведением парада автобусов с 21.00 8 августа до 09.00 10 августа будет перекрыто движение по проспекту Академика Сахарова.

Москва отметит 90-летие со дня открытия первого автобусного маршрута парадом ретротехники. В субботу в 10 часов утра колонна техники стартует от Ленинградского шоссе, дом 1. Она проедет через центр города и в 11.00 остановится на проспекте Сахарова, где все желающие смогут полюбоваться старыми автобусами и машинами нового образца.

Фото: mosgortrans.ru

"90 лет назад, 8 августа 1924 года первый автобус отправился от Каланчевской площади до Александровского вокзала. Сегодня это маршрут Комсомольская площадь – Белорусский вокзал. Отмечать праздник собираемся вместе с жителями Москвы, потому что это знаменательный день для всех горожан. Завтра, 9 августа, мы проведем парад ретротехники, покажем всю историю Мосгортранса, все автобусы, начиная с довоенных и заканчивая последними современными, на которых либо ездят, либо еще предстоит ездить москвичам", - рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" генеральный директор Мосгортранса Евгений Михайлов.

Фото: mosgortrans.ru

В ночь на пятницу в столице прошла репетиция парада автобусов, сообщает ГУП "Мосгортранс". В ней были задействованы Москвич 408, ВАЗ 2101 и мотоцикл Урал М-67. Возглавил колонну автобус ЗиС-8 1936 года выпуска – единственный сохранившийся в Москве экземпляр самого массового довоенного автобуса.

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Сюжет: Ограничение движения на улицах Москвы

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