Злоумышленники украли почти 700 тысяч рублей из банкомата в поликлинике МВД

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

В ночь на 9 декабря неизвестные вскрыли банкомат в здании во 2-м Вышеславцевом переулке, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МВД. В здании располагается поликлиника №1 ГУ МВД России по Москве.

"В понедельник ночью двое неизвестных, отжав окно, проникли в помещение, связали скотчем охранника, вскрыли банкомат коммерческого банка, забрали оттуда деньги и скрылись", - уточнили в пресс-службе.

В итоге злоумышленники унесли с собой более 693 тысяч рублей. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

Напомним, что в октябре неизвестные пытались взломать банкомат в Госдуме. Речь шла о банкомате "Сбербанка", находящемся на 12 этаже здания.

Добиться своей цели злоумышленникам не удалось. Денег из взломанного банкомата так и не похитили.