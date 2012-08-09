Власти Москвы проведут инвентаризацию всех общежитий

ИТАР-ТАСС

Власти Москвы до конца года проведут инвентаризацию всех общежитий столицы, соответствующий документ опубликован на сайте департамента жилищной политики и жилфонда Москвы.

В материалах указывается, что на территории Москвы расположено 482 общежития, из которых 263 находятся в собственности города, 155 общежитий - в федеральной собственности, а 64 общежития - в частной собственности.

В городских общежитиях сейчас проживает более 40 тысяч человек.

В целях приведения жилищных правоотношений с гражданами в соответствии с законодательством проводится работа по оформлению договоров социального найма, в результате которой департаментом заключено около 3 тысяч договоров. До конца года планируется оформить еще около 4 тысяч договоров.

Текущая работа по закреплению жилых помещений в общежитиях будет продолжаться в рабочем порядке до 2015 года.

Кроме того, власти планируют постройку новых общежитий. В ряде случаев это вызывает недовольство москвичей. Так, строительство общежития для студентов МИФИ стало причиной протестов жителей Пролетарского проспекта.

В частности, жильцы одного из домов уверены, что из-за новой многоэтажки в их дворе вырубят деревья, а в квартиры перестанет заглядывать солнце.