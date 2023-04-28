"У меня умерла бабушка": москвичи рассказали об афере с объявлениями о помощи

Москвичи заметили расклеенные по домам объявления с просьбой к соседям оказать материальную помощь. Листовки якобы написаны женщиной, у которой неожиданно умерла бабушка, и теперь ей не хватает денег на похороны. Текст обращения везде примерно одинаковый, но при этом адреса проживания "убитой горем" разные. Рассказываем подробности и разбираемся, как не стать жертвой мошенников.



"Я одна, воспитываю маленькую дочку"

Фото: Юлия Борзова

Жители столицы в соседских группах поделились фотографиями написанных от руки листовок, автор которых просит неравнодушных о материальной помощи и рассказывает о своей нелегкой судьбе. "Дорогие соседи, помогите, пожалуйста, если кто-то сможет, умоляю вас", – так начинаются объявления, расклеенные по подъездам жилых домов.





из объявления У меня умерла бабушка, которая заменила мне родителей. Я одна, воспитываю маленькую дочку, по вечерам подрабатываю уборщицей в отделении почты. Умоляю, помогите, случилось неожиданно, и нет средств на похороны.

Текст послания везде примерно одинаковый. В самом конце указаны контакты, номер карты для перевода денег и адрес, по которому якобы проживает просящая о помощи женщина. Только один нюанс в обращении выдает мошенническую схему. На листовках указаны разные адреса. Некоторых москвичей тронула история, и они перевели деньги. "Я попалась. Перевела. Такое же объявление, но адрес был другой – соседнего дома", – поделилась одна из местных жительниц.

По словам пользователей соцсетей, мошенническая схема не нова и существует уже три года. "По разным сценариям. Один из самых частых – "помогите спасти маму" – у всех церквей и крупных дорог висит", – написала одна из комментаторов.

Другая пользовательница призвала горожан проверять информацию: "Что ж вы так легко мошенникам перечисляете средства. Самое смешное, что когда реально есть люди нуждающиеся, фиг дождаться помощи. А мошенникам платят на ура. Как это работает? Год назад в районе нашем тоже были подобного рода объявления, сразу написали: "По таким адресам нет людей с такими историями".



Помочь на статью

Юрист Анастасия Билялова в беседе с Москвой 24 призвала жителей столицы подходить к подобным просьбам о помощи с крайней осторожностью.

"Необходимо проводить полную проверку тех, кому идет помощь. Фонды тоже могут недобросовестно распоряжаться денежными средствами, не оказать оперативно помощь тем, кто в этом остро нуждается из-за бюрократических проволочек", – объяснила эксперт.





Анастасия Билялова юрист По доброте душевной можно попасть в крайне неприятную ситуацию, когда будут профинансированы не только мошенники. И угодить на скамью подсудимых, поскольку такие аферисты могут вдруг оказаться террористами или принадлежать к иным запрещенным организациям.

По словам специалиста, в случае с конкретным объявлением, с которым столкнулись москвичи, "пострадавшей" можно помочь в поиске информации. "Направить сведения о социальном погребении (бесплатном), о социальных фондах, где она может получить все необходимое для жизни, если находится в трудной ситуации, – таких в Москве предостаточно", – подчеркнула Билялова.

Юрист добавила, что подобных мошенников можно привлечь к ответственности. В частности, необходимо обратиться с заявлением в полицию, если же это не приведет ни к какому результату, то в прокуратуру, подытожила Билялова.

