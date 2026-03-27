Психолог Метлова объяснила интерес зумеров к шансону модой на ностальгию

Шансон стремительно набирает популярность среди россиян, в том числе зумеров, сообщили СМИ. Почему такая музыка нашла отклик в современных реалиях, разбиралась Москва 24.

"Остаются близкими и понятными"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/ilia_abramov

Россияне массово публикуют ролики под шансон, а также записывают каверы на популярные песни, выяснил телеканал Москва 24. Также в соцсетях начали встречаться фото, где пользователи добавляют рядом с собой знаменитых представителей исполнителей этого жанра с помощью нейросетей.

В свою очередь, учитель физкультуры и мастер спорта по водному поло Вероника Буганова рассказала телеканалу Москва 24, что ее день не обходится без творчества Михаила Круга.

"Раньше я слушала эти песни, когда настраивалась на матчи. Сейчас тоже можно встретить их у меня в плейлисте, слушаю их, когда иду на работу или просто куда-то еду", – призналась Буганова.

Автор-исполнитель шансона Сергей Сейтхалилов отметил в беседе с телеканалом Москва 24, что самые популярные темы в жанре – безответная любовь, любовь к близким и "патриотические нотки".

Однако свое место занял и так называемый "шансон для зумеров". Внимание в соцсетях привлек певец Илюша (настоящее имя – Илья Абрамов), который выступил с резонансным треком "Я люблю мать своего друга" в эфире шоу Андрея Малахова "Песни от всей души". В интервью изданию "Подъем" исполнитель признался, что ожидал неоднозначной реакции широкой аудитории, поскольку она не была знакома с ним.

"Зрители могли воспринять мое творчество слишком буквально – так и произошло. Мои треки – это ирония, и относиться к ним серьезно не стоит. Кто-то исполняет серьезные и лиричные песни, мой жанр – юмористический шансон. К негативу отношусь с понимаем, моя аудитория смотрит это через призму юмора", – отметил певец.

На стриминговых площадках можно найти и другие треки Илюши, среди которых – "Домик в майнкрафте" и "Я люблю мать и аниме". Всего, по данным одной из музыкальных платформ, у артиста более 280 тысяч слушателей в месяц. При этом основная доля популярности остается у мэтров жанра: по данным СМИ, в топе на стримингах Михаил Круг, Любовь Успенская, Михаил Шуфутинский, группы "Бутырка" и "Воровайки".

Продюсер, медиаэксперт, музыкальный критик Павел Рудченко в беседе с Москвой 24 отметил, что внимание к шансону не угасало, а просто идет скачкообразными пиками.





Павел Рудченко продюсер, медиаэксперт, музыкальный критик Молодежь нуждается в определенной позиции. Их интересуют песни про жизнь, а не только любовная лирика или рэп. Запоминающиеся мелодии (пусть даже на три аккорда) и понятные тексты находят отклик. Думаю, сейчас снова будет определенное внимание к творчеству Михаила Круга, и некоторые его песни вполне могут запасть в душу.

По его словам, в популярности жанра играет роль и тот факт, что многие знают эти песни еще с детства, когда их слушали родители.

"А жизненные истории, описываемые в шансоне, остаются близкими и понятными. Все эти факторы вместе и дают такой эффект", – резюмировал Рудченко.

"Шансон говорит про базовые вещи"

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Психолог Ангелина Сурина предположила, что массовое увлечение шансоном началось с взлета популярности песни "Третье сентября" Михаила Шуфутинского.

"Молодежь увидела в этом жанре смысл слов, созвучный их собственной жизни, и пересмотрела взгляды на культуру", – отметила она в разговоре с Москвой 24.





Ангелина Сурина психолог Раньше было принято, что молодые люди увлекается либо рэпом, либо роком – это считалось стильным, а шансон отрицали. Сейчас модным становится то, что раньше отвергалось. Считается, что ты уникален, если принимаешь то, что обществом не одобрялось. Меняются взгляды и отношение ко всему.

В свою очередь, семейный психолог Юлия Метлова в беседе с Москвой 24 связала это явление с отражением происходящего с поколением.

"Через музыку люди проживают эмоции, справляются с напряжением и ищут понятный для себя язык. Шансон в этом смысле оказался очень даже подходящим вариантом", – сказала она.

По ее словам, первая причина популярности шансона – игра со смыслами. Зумеры берут культурные формы прошлого и переупаковывают под себя. Для них шансон – не "блатная романтика" в классическом понимании, а больше материал, с которым можно иронизировать, переосмыслять и делать частью своего, уже нового контента.

Вторая причина, по словам эксперта, – контраст между шансоном и "перегруженной" современной музыкой с ее быстрым ритмом и сложными аранжировками.

"На этом фоне шансон звучит проще и спокойнее. Но именно это и цепляет зумеров, потому что дает ощущение паузы, где можно перезагрузиться от бесконечного потока", – отметила психолог.

Третий момент – ностальгия: в целом усилился интерес к прошлому, которое сейчас кажется более устойчивым и понятным. Даже если человек в то время не жил, все равно появляется ощущение, что там было больше понятных правил, добавила эксперт.

"Четвертый момент – эмоциональная доступность шансона, ведь в этой музыке чувства выражаются достаточно прямо, без сложных конструкций. Это тоже совпадает с запросом поколения, потому что зумеры больше в контакте со своими эмоциями и ищут понятные формы для их выражения", – подчеркнула эксперт.

Пятый момент – влияние алгоритмов. По мнению психолога, стоит появиться "вирусному" треку, дальше он начинает распространяться сам, и в какой-то момент это становится частью общего культурного фона.





Юлия Метлова семейный психолог Также шансон часто говорит про базовые вещи – отношения, одиночество, предательство – простым языком. Это сильные темы, которые понятны вне зависимости от возраста. Когда сложный мир становится еще более перегруженным, человек тянется к более простым и прямым формам.

Несмотря на то что зачастую увлечение определенной музыкой начинается с тренда, закрепляется оно только в случае эмоционального попадания, обратила внимание эксперт.

В то же время Метлова призвала не отождествлять музыкальный вкус с характеристикой личности. С психологической точки зрения, это индикатор того, что сейчас откликается человеку и в каком он состоянии. Также это способ настроить себя, прожить эмоции и справиться с напряжением, заключила Метлова.

