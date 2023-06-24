Пять рецептов вкусных и полезных блюд из дикоросов

Для многих источником витаминов и минералов стали дорогие заграничные суперфуды. Но мало кто знает, что пополнять запасы полезных для организма элементов можно с помощью растений, которые растут вокруг сами по себе. О пользе сорняков и вкусных блюдах, которые из них можно приготовить, – в материале Москвы 24.

Рулеты со снытью и творогом

Сныть богата витамином С, железом, кальцием и калием. Вкус у нее приятный, но структура жестковата, поэтому лучше собирать молодые листья и перед употреблением ошпаривать их кипятком.

Чтобы приготовить рулеты с добавлением сныти, понадобятся:



лаваш;

150 граммов сныти;

250 граммов творога;

50 граммов сметаны;

зубчик чеснока.

Смузи из крапивы

Сныть и чеснок надо мелко нарезать, смешать с творогом и сметаной, посолить по вкусу. При желании в смесь можно добавить семена кунжута или льна. Затем лаваш нужно смазать творожной смесью, аккуратно свернуть его в рулет и нарезать на порционные кусочки.

Несмотря на "жгучий" характер, крапива невероятно полезна – настоящий поливитаминный концентрат. Она содержит витамины группы B, С, К, а также железо, медь и марганец.

Для смузи из крапивы надо взять:



зеленое яблоко;

150 граммов листьев крапивы;

огурец.

Долма в листьях подорожника

Листья крапивы необходимо промыть, ошпарить кипятком и положить в чашу блендера. Следом отправить туда яблоко и огурец, нарезанные небольшими кусочками. Взбить все до однородности и перелить напиток в стакан.

В народе подорожник обрел славу природного лекарства, и с кулинарной точки зрения он пока недооценен. При этом в его составе есть кальций, магний, витамины К и С, каротин и пектин.

Для кавказского блюда на новый лад понадобятся:



листья подорожника;

500 граммов мясного фарша с луком;

четыре столовые ложки риса;

свежая зелень (мята, укроп, кинза) – по вкусу.

Листья подорожника следует замочить кипятком примерно на 10 минут. Зелень нужно мелко нарубить и добавить в фарш, туда же отправить рис. Массу надо посолить, поперчить по вкусу и тщательно перемешать.

Далее в каждый лист подорожника заворачиваем фарш и выкладываем долму в кастрюлю. Сверху желательно накрыть ее тарелкой чуть меньшего диаметра (лучше железной или керамической) и залить горячей водой. Варить блюдо необходимо на медленном огне около часа.

Омлет из мокрицы

Есть хороший способ избавиться от мокрицы на участке – съесть ее. В этом случае организм получит витамины группы B, С, А, К, фосфор, натрий, калий, кальций и магний.

Чтобы приготовить омлет с этим растением, надо взять:



два яйца;

пучок мокрицы и зеленого лука;

полстакана молока;

сливочное или топленое масло для жарки.

Салат из одуванчиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мокрицу и лук надо мелко порезать и немного потушить в масле на сковороде. Яйца взбить с молоком, посолить и залить смесью зелень. Жарить до готовности.

Листья одуванчика содержат витамины А, В, С, Е, железо, кальций, фосфор и калий. Но есть один минус – они горчат. Чтобы по максимуму убрать этот привкус, листья перед приготовлением надо замочить на полчаса в соленой воде.

Для салата из одуванчиков необходимо подготовить:



три яйца;

два зубчика чеснока;

300 граммов листьев одуванчика;

сметану для заправки.

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Зелень следует мелко нашинковать, яйца сварить вкрутую и тоже нарезать, чеснок пропустить через пресс. Все ингредиенты перемешать, заправить сметаной и посолить.