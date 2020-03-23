Закрываю глаза и врубаю "Агату Кристи": лайфхаки самоизоляции от матерей в декрете

В то время как москвичи только привыкают работать в режиме самоизоляции, многие женщины в декрете уже давно научились годами сидеть дома. Молодые мамы рассказали Москве 24, как, не имея возможности выйти из квартиры, успешно справляться с детьми, не впасть в депрессию и при этом успевать работать.

Используйте время, пока ребенок спит

Мама двухлетней Даши, Елена Блощицына, рекомендует максимально эффективно использовать время, пока ребенок спит. "В это время можно заняться своими делами, например посмотреть сериалы или почистить фотографии на телефоне. Совместить приятные воспоминания с полезным делом", – говорит Елена.

Еще одно удовольствие для молодой мамы – поиск интересных детских вещей в интернете. Эта "охота" за вещами позволяет Елене компенсировать любимый шопинг по магазинам, который присутствовал в ее жизни до декрета.





Елена Блощицына мама двухгодовалой дочери Даже если я ничего не покупаю, то вместо шопинга мы называем это просто "зыринг". И приятно, и знаешь, где что интересное продается. Да и отвлекает хорошо.

В декрете Елена также придумала альтернативу спортзалу. "Два раза в день я хожу на детскую площадку и подбрасываю снаряд в 13,5 килограмма (вес дочери). В спортзале так не устаешь, как с этими подъемами на горку. И дочери нравится, и мне полезно", – смеется Елена.

Из пользы изолированной в квартире декретной жизни девушка отмечает возможность хорошо поспать, а также улучшение внешнего вида кожи и волос. При этом специальных процедур делать не надо, ведь, по словам Елены, с учетом занятости мамы "лежать с косметической маской на диване в декрете – это уже роскошь".

Делайте короткие перерывы

Наталья Вишкова, будучи мамой полугодовалой малышки, старается соблюдать режим дня с определенным временем на еду, сон и прогулки. Тем не менее Наталья предпочитает делать в течение дня 10–15-минутные перерывы для себя.





Наталья Вишкова мама 6-месячной дочери Такие перерывы важны, чтобы постоянно не находиться в эмоциональном напряжении, особенно если ребенок плачет. Когда я устаю, отдаю ребенка мужу, и есть возможность 10 минут спокойно попить чай.

В эти короткие паузы можно принять душ или поесть. Также Наталья старается использовать сон ребенка как возможность заняться любимыми делами: "Можно посмотреть кино, послушать музыку, интересные подкасты или интервью. В дневной сон ребенка я тоже могу поспать, это дополнительный плюс".

Иногда молодой маме не хватает спонтанности, которая присутствовала раньше: быстро собраться и поехать на встречу с друзьями. Но она старается привлекать мужа или родственников, чтобы как минимум два раза в неделю появлялась возможность выйти на маникюр или в магазин за продуктами.

Разделяйте детей и работу

"На некоторые вещи в поведении детей я просто закрываю глаза, – говорит мама двоих мальчиков (3 и 1 год) Анна Вичугова. – Я разрешаю делать все, кроме тыканья пальцев в розетку и в друг друга вилкой". Мальчишки могут играть довольно шумно, и Анна лишь приглядывает за ними. Мама вмешивается, только если братья начинают драться, громко кричать или делать опасные вещи (высоко залезать, мучить кота, запирать друг друга в шкафу).

По мнению Анны, важно разделять время на работу и детей. Здесь поможет четко выработанный график дня: рабочие часы, детский сон, чтение книг, лепка, рисование, готовка. Девушка отмечает, что если все свое время уделять детям, не останется сил ни на работу, ни на готовку. Но бывают ситуации, когда дети продолжают трепать нервы и никакие методы уже не спасают. На эти случаи у Анны есть секретное оружие – музыка.





Анна Вичугова мама двух мальчиков, 1 и 3 года Когда дети орут и я окончательно схожу с ума, то включаю "Агату Кристи". Мы начинаем дружно танцевать под песню "Праздник семьи". Пять минут – и все спокойно.

Для всех членов семьи такая музыкально-танцевальная пауза является хорошим переключением. Также небольшими радостями в жизни мамы двух мальчиков являются обычные женские радости: полежать в ванне или сделать маникюр.

Вовлеките старших детей в помощь с младшими

Фото: depositphotos/ FamVeldman

У Евгении Лоскутниковой двое дочек, 9-летняя Алиса и 3-месячная Ника. Находясь с грудничком на руках, довольно сложно делать домашние дела и параллельно уделять внимание старшей дочери. В этом случае Евгения советует привлекать старших детей в помощь маме.





Евгения Лоскутникова мама двух девочек Когда мне нужно приготовить поесть или убраться, я спокойно оставляю Алису с Никой. Старшая сестра играет с младшей, включает ей музыку, показывает танцы, а я занимаюсь своими делами.

Пока старший ребенок занят с младшим, мама может сделать домашние дела, постирать белье, пропылесосить полы или просто провести время в удовольствие: сделать маску для лица и другие косметические процедуры.

Главное, увлечь старшего ребенка, тогда и с младшим не будет проблем. Так, Евгения с Алисой вместе пекут печенье, делают слаймы, рисуют, читают, в то время как младшая сидит на руках у мамы. "Если мама сильно выгорает, самое лучшее – отдых и сон, – говорит Евгения. – А когда муж берет девчонок на себя, я могу сходить одна погулять, это такой кайф!"

Займите детей игрой и идите работать

Фото: depositphotos/ SeventyFour

Анастасия Дегтярева совмещает работу на дому и уход за двумя детьми шести и двух лет. "Я могу играть с двухгодовалой дочкой в куклу одной рукой. Давать какие-то задания, например сварить кашу кукле. Пока она занята этим процессом, я что-то успеваю сделать. Старший сам находит себе конструктор и другие игрушки", – рассказывает Анастасия.

Когда в доме двое и больше детей, они играют друг с другом и реже отвлекают маму от работы за компьютером. С другой стороны, взаимодействие братьев и сестер часто приводит к ссорам, обидам и плачу.





Анастасия Дегтярева мама двоих детей Если дети капризничают, я просто останавливаю работу и жду возможности, когда появится свободное время. Как только они увлекаются игрой, я понимаю, что у меня есть один час поработать.

Еще Анастасия изобрела лайфхаки с купанием: "Пока дети плещутся в ванной, я могу на 15 минут перевести дух, выпить чая, посматривая за ними". Свободный час можно урвать, заняв ребенка курсами онлайн-рисования. Ребенок внимательно слушает рекомендации учителя на компьютере и рисует свое творение, пока мама может спокойно поработать.

Анастасия признается, что с учетом текущего режима самоизоляции в Москве родительская жизнь стала даже проще. Ведь теперь и ее муж работает из дома. "Нам вдвоем стало гораздо легче, чем когда муж ездил в офис. Мы можем по очереди работать и смотреть за детьми".