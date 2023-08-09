Пост раздора: публикация о минимальном заработке мужчин рассорила интернет

В Сети разгорелся спор о заработке мужчин, планирующих завести семью. Началось все с одного поста: в нем говорилось, что невозможно построить отношения с парнем, зарабатывающим 35 тысяч рублей в месяц. В итоге мнения резко разделились: одни пост поддержали, другие же, наоборот, горячо осудили. Москва 24 выяснила у психолога, где правда и почему.

Любовь разбилась о деньги?

В соцсетях стал вирусным пост одной из пользовательниц Twitter. По ее мнению, с молодым человеком, у которого зарплата 35 тысяч рублей в месяц, не построить семью.

"Мужик пишет, что хочет отношений, семью и ухаживать за девушкой, и при этом его устраивает его зарплата 35 тысяч рублей", – написала она.





из поста пользовательницы в Twitter Сдержалась, не стала объяснять, что на 35 тысяч рублей никакой семьи особо не получится.

Публикация сразу же разошлась в Сети, а мнения диаметрально разделились.

Что говорят женщины:

"С такой зарплатой он даже кота не может содержать, а не то что семью", – объясняет одна девушка.

"Знаете, когда мне хватало с головой зарплаты 35 к? В 2013 году. Вот тогда я просто шиковала", – добавляет другая пользовательница.

"Мы не меркантильны, мы просто не хотим в декрете питаться дошираком. И это нормально! Но если у мужчины есть амбиции и мозги, он сможет все 35 000 заработать за неделю, а не за месяц", – поддержали комментаторы.

Многие объясняют свою позицию желанием финансового спокойствия на время декрета.





из комментария пользователя в соцсетях Это элементарное желание финансового спокойствия в период собственной незащищенности... Зарплата в 35 тысяч рублей – это нормальная сумма для старта молодого парня после института, колледжа, армии, но если у мужчины нет амбиций и желания добиться большего, крепко встать на ноги в финансовом плане, чтобы достойно обеспечить в будущем своих детей, о чем тут говорить.

Другие же были менее категоричны и напомнили, что 35 тысяч рублей – это средняя зарплата в регионах. "Люди с такой зарплатой женятся и заводят детей, так что нормально. Для одного человека так вообще отлично", – подытожила одна из участниц спора.

Что говорят мужчины:

В свою очередь, мужчины в комментариях защищают парня и отправляют девушку, автора поста, на заработки: "Пусть сама идет работать"; "Женщина сама обязана зарабатывать и обеспечивать детей и мужчину".

Другие же призывают девушек перестать все измерять деньгами. "Мы человека выбираем или его денежный мешок? Сегодня ты топ-менеджер, а завтра волей судьбы безработный", – отметил пользователь.

"Конечно, все хотят получать больше и считают, что их труд стоит гораздо больше. Если мало денег, надо искать другую работу, надо менять профессию", – считает другой комментатор.

Но были и те, кто порекомендовал не лезть в чужой кошелек. "Нужно, чтобы девушка соответствовала мужчине: и он получает зп, и девушка (супруга), а не прийти на все готовое – вот она я, обеспечивай меня", – возмутился молодой человек.

Не роскошь, а безопасность

В теме "сколько денег нужно зарабатывать мужчине, чтобы завести семью" у каждой стороны своя боль и свой страх. Об этом в беседе с Москвой 24 заявила семейный психолог Яна Катаева.

"Страхи женщины – испытывать нужду. Оказаться с малышом в ситуации нехватки денег. Не чувствовать уверенности, безопасности, мучиться. Женщины могут зарабатывать и сами, но не тогда, когда у них на руках маленькие дети", – объяснила эксперт.

Но и у мужчины тоже есть страхи. Например, они боятся чувствовать себя несостоятельными, непривлекательными, нелюбимыми, плохими добытчиками, добавила психолог. По мнению Катаевой, на автора поста "накинулись" мужчины, у которых как раз есть все эти страхи.



Яна Катаева семейный психолог Мужчины склонны обсуждать меркантильность женщин в таком ключе: ей лишь бы красиво жить и ничего не делать. Но деньги для женщины в первую очередь – источник безопасности. Они дают уверенность и спокойствие, особенно когда есть дети.

Фразу "хочу, чтобы муж зарабатывал от..." в большинстве случаев можно перевести как "хочу быть в безопасности и не чувствовать тревоги", уточнила эксперт. То есть речь вообще не идет о роскоши.

Катаева настоятельно порекомендовала открыто обсуждать вопрос денег и заработка перед тем, как пожениться. При этом она подчеркнула, что даже открытое обсуждение не гарантирует отсутствия проблем в будущем, но позволяет иметь больше ясности на старте и искать компромисс, не дожидаясь, когда накопится много обид.