Дед Мороз на дом: что важно знать и как подготовить ребенка

Почему для новогоднего поздравления двое артистов лучше, чем один? Каким должен быть подарок? Как сделать так, чтобы ребенок не испугался? Рассказывает журналист и мама Евгения Артамонова.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В предыдущем материале я уже писала о выборе Деда Мороза и Снегурочки и соблюдении санитарных требований во время поздравления. Здесь же вы найдете информацию о том, как подготовиться к приходу артистов.

Мы с мужем больше 10 лет перевоплощаемся в Деда Мороза и Снегурочку под Новый год. Он профессиональный актер, я журналист, а по образованию управленец в сфере культуры и организатор различных мероприятий. Поэтому делюсь советами не только как мама, но и как человек, знающий эту сферу изнутри.

Кого вызывать? Одного Деда Мороза или вместе со Снегурочкой? Я убеждена, что тандем всегда лучше одиночного выступления. Особенно если речь идет о получасовой программе с маленькими детьми. По многим причинам: начиная от того, что малыши часто опасаются бородатого незнакомца, у которого половина лица не видна, и могут просто разреветься, заканчивая тем, что Деду Морозу в хорошем костюме трудно играть в подвижные игры и следить за происходящим вокруг. Дети могут случайно и бороду оторвать, и найти мешок с подарками раньше времени. За все это отвечает партнер – Снегурочка (а еще достает реквизит, включает музыку и так далее).

Но, если вам важнее сэкономить, минимизировать количество чужих людей в доме или же дети достаточно большие и Дед Мороз нужен просто символически, можно пригласить и его одного.

Когда вы уже договорились, заранее расскажите артистам о своих чадах: сколько им лет, как их зовут, что они любят. Упоминание подобных деталей в процессе поздравления восхищает ребенка и сильно повышает веру в происходящее. Если Дед Мороз знает это, значит, он точно настоящий!

Также если малыш писал письмо сказочному волшебнику, то можно передать его заранее, чтобы актеры вручили конверт вместе с подарком, упомянув о получении, или же процитировали фразы из текста.

Мы не раз вместе с подарком доставали письмо из мешка, рассказывая (со слов родителей), где его забрали (места самые разные – от морозилки до почтового отделения в Великом Устюге), и видоизменяли программу в зависимости от переданной информации об увлечениях. Например, пели песни из мультфильма "Холодное сердце", обсуждали динозавров и супергероев, играли вместе на пианино.

Постарайтесь подготовить и ответное поздравление от ребенка дедушке. Оно может быть любым: традиционное стихотворение, песня, танец, рисунок или поделка. И малыш не будет застигнут врасплох и смущен, когда его попросят выступить (а это происходит часто). Кроме того, дарить что-то другим людям приятно, особенно когда речь идет о таком значимом сказочном персонаже, как Дед Мороз.

Также заранее проговорите с ребенком возможность встречи с Дедом Морозом, чтобы это не было для него шоком. И не переживайте, если ребенок первое время после знакомства не будет идти на контакт. Не настаивайте, некоторые долго наблюдают со стороны и начинают участвовать в играх только в конце. Это нормально. Вы ведь знаете: все дети разные! Главное, чтобы такой опыт был радостным и позитивным.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Особенно стоит готовить малышей до 3 лет. Как-то мальчик примерно этого возраста после того, как я открыла дверь и поздоровалась, с криком "Не хочу" закрылся на кухне! Пришлось перепробовать разные подходы, подбирать правильные слова половину отведенного времени, но в итоге мы отлично поиграли.

Еще у нас был случай, который советую взять на заметку. Мальчик стеснялся и не хотел не то чтобы выступать, даже участвовать в чем-либо. Ему очень помог папа: он первым прошел предложенные испытания, а потом пригласил всех вместе играть в футбол, который мальчик очень любил. С такой ненавязчивой поддержкой малыш осмелел и через какое-то время тоже увлекся процессом.

Лучше всего, если ребенок знает о возможном появлении Деда Мороза в день X, но не ждет его в определенное время и просто занимается своими привычными делами. Не надевает парадный костюм и не смотрит на часы (это, конечно, не касается нескольких часов перед самым боем курантов и семейного застолья). Подобная "подготовка" разрушает сказочную канву, к тому же нередки случаи, когда детям просто неудобно играть в строгих костюмах или пышных платьях.

Заранее продумайте и обсудите с приглашенными артистами этап передачи подарков (и оплаты после). Обычно он проходит на лестничной клетке или у машины. Как вы будете уходить и возвращаться, чтобы ребенок ничего не заподозрил?

Если подарок очень большой, предупредите об этом артистов заранее, чтобы они подготовили мешок подходящего размера. Также поинтересуйтесь, будет ли что-то еще в мешке на случай, если подарок маленький. Маленький полупустой мешок смотрится плохо.

В некоторых семьях нам выдавали подарки не только для малышей, но и для всех остальных членов семьи: мамы, папы, дяди, бабушки и дедушки. И это решение мне кажется очень логичным и максимально укрепляющим веру в происходящее.

Кстати, если вы решили пойти этим путем или же во время поздравления будут присутствовать несколько детей, советую подписать подарки. Очень неловко, когда Дед Мороз забывает, где чей, и по ходу пытается незаметно уточнить у родителей.



Значимость подарка тоже важна. Если вы планируете передать Деду Морозу какую-то незначительную вещь вроде набора конфет, а большой презент собираетесь положить под елку, чтобы малыш нашел его утром, обязательно обсудите это. Деду Морозу важно упоминать подобные детали при встрече с малышом, иначе он может вполне обоснованно расстроиться. В идеале, конечно, самый значимый подарок отдать зимнему волшебнику.

Если вы приглашаете друзей, постарайтесь договориться о равнозначности того, что собираетесь подарить. Плохо, когда один малыш получает огромный набор лего, а другой – киндер-сюрприз. Мы нередко видели разочарование в глазах детей в подобных случаях. А один раз родители, приехав отмечать праздник у друзей 31 декабря, забыли обещанную куклу. И за 20 минут экстренно искали замену. Нашли, конечно, но девочка была немного разочарована. Мы долго рассказывали, что еще один, тот самый подарок она найдет утром.

Ну и, пожалуй, будьте готовы к опозданиям. К сожалению, они нередки. Иногда семья не отпускает, на дорогах пробки, случаются другие форс-мажоры. И сами по возможности не задерживайте артистов, ведь их ждут другие дети.

Сказочного Нового года!

