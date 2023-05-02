Выгодный союз? В Госдуме отреагировали на идею платить за долгий брак

В Госдуме готовят законопроект о выплатах парам, которые прожили в браке более 20 лет. Над инициативой работают депутаты от фракции ЛДПР. Расскажем, сколько хотят платить супругам-долгожителям и не породит ли это волну браков по расчету.

Поддержка крепких семей

В ряде регионов РФ уже есть меры поддержки пар-долгожителей, напомнил один из авторов будущего законопроекта о выплатах за долгий брак, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Подобную практику нужно распространить на всю страну, убеждены авторы инициативы.

В сложившихся условиях нужны меры поддержки института семьи, заявил Нилов. По его мнению, было бы правильно рассмотреть проект в преддверии Дня семьи, любви и верности, который отмечают 8 июля.





Ярослав Нилов заместитель руководителя фракции ЛДПР Если люди находятся в браке более 20 лет – давайте им будем выплачивать по 20 тысяч каждому супругу без учета районных коэффициентов. И так делать каждые пять лет. Кроме этого, регионы будут иметь право дополнительно устанавливать меры соцподдержки.

ЛДПР собирается посвятить законопроект основателю партии Владимиру Жириновскому: его первый и единственный брак продлился много десятилетий, несмотря на сложности, подчеркнул Нилов. Инициативу направят на отзыв правительству до конца весенней сессии Госдумы, сообщили во фракции.

Брак и деньги

Первый зампред комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая поддержала инициативу материально поощрять пары, которые долго живут в браке. Об этом она сказала в беседе с Москвой 24.





Татьяна Буцкая первый зампред комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Инициатива хорошая. Просто надо определиться, кого и по каким критериям мы награждаем. Как идея это прекрасно, дальше уже будем рассматривать ее подробнее. В прошлом году мы обсуждали введение такой федеральной награды, эту инициативу мы продолжаем отрабатывать.

Подобная мера поддержки точно не породит волну браков по расчету, когда пары даже при остывших чувствах будут продолжать жить друг с другом ради денег, убеждена Буцкая. При этом, чтобы избежать таких ситуаций, для выплат нужно разработать четкие критерии.

"Надо смотреть, сколько лет пара живет вместе, кому именно выплачивать деньги и какие суммы. Но 20 лет для фиктивного брака – это слишком много", – сказала депутат.

Она отметила, что в этом году ввести подобную выплату в любом случае не удастся, так как бюджет уже сформирован. Однако регионы могут перенять опыт поддержки семей-долгожителей у тех субъектов, где такие меры уже действуют, подчеркнула Буцкая.

"Но поддерживать нужно не только денежной выплатой. Эти семьи необходимо сделать героями: рассказывать о них на телевидении, на радио, через телеграм-каналы и баннеры на улицах города. Приглашать их на уроки "Разговоры о важном", чтобы они рассказали секреты семейной жизни. Важно не просто вручить награду, нужно, чтобы о таких парах знали", – заключила Буцкая.

Семейный психолог Наталья Наумова в беседе с Москвой 24 также выразила мнение, что инициатива депутатов не спровоцирует моду на браки по расчету. По ее словам, разлюбившие друг друга супруги не будут долго терпеть совместную жизнь ради денег.





Наталья Наумова семейный психолог Прожить 20 лет ради 20 тысяч рублей – нонсенс. Это просто невозможно. 20 лет – серьезный срок, и чтобы прожить вместе так долго, должны быть действительно серьезные чувства.

"Если будет материальная поддержка таким семьям со стороны государства, для них это станет приятным комплиментом. Это знак того, что брак в почете, он не обесценивается", – убеждена Наумова.

Однако достаточно часто возникают ситуации, когда супруги после 20 лет совместной жизни принимают решение разойтись. К этому сроку дети уже подросли, проблемы накапливаются, пара перестает видеть смысл удерживать отношения, объяснила Наумова.

"Может возникнуть интерес к подобной выплате, и это станет еще одним поводом продолжить совместную жизнь. Но в целом, чтобы поддерживать брак, необходимо дать парам возможность посещать психологов. Потому что отношения рушатся в основном потому, что супруги не чувствуют ценности друг друга", – подчеркнула эксперт.

В настоящее время возможностей бесплатно посещать психологов недостаточно, а платные специалисты не всем по карману, отметила Наумова. В качестве одной из мер можно назначать 10 сеансов парам, которые подали на развод. Если после терапии их желание не изменилось, то в таком случае уже расторгать брак, заключила психолог.

