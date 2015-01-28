Онлайн-трансляция: Артем Ермолаев об электронных дневниках и журналах

Артем Ермолаев. Фото: mos.ru

29 января в Московской городской думе в рамках круглого стола "Информационно-аналитическая система "Московский регистр качества образования: проблемы и перспективы развития" пройдет встреча с руководителем департамента информационных технологий города Москвы Артемом Ермолаевым. Он расскажет о результатах работы с электронными дневниками и журналами, а также о том, как можно их усовершенствовать.

За круглым столом встретятся и примут участие в обсуждении: представители департамента образования города Москвы, департамента информационных технологий, директора столичных школ, педагоги и члены родительских комитетов. Модератором дискуссии выступит председатель комиссии МГД по образованию Антон Молев.

Прямую трансляцию смотрите на m24.ru в 16.00.