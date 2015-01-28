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Общество

28 января 2015, 15:50

Онлайн-трансляция: Артем Ермолаев об электронных дневниках и журналах

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Артем Ермолаев. Фото: mos.ru

29 января в Московской городской думе в рамках круглого стола "Информационно-аналитическая система "Московский регистр качества образования: проблемы и перспективы развития" пройдет встреча с руководителем департамента информационных технологий города Москвы Артемом Ермолаевым. Он расскажет о результатах работы с электронными дневниками и журналами, а также о том, как можно их усовершенствовать.

За круглым столом встретятся и примут участие в обсуждении: представители департамента образования города Москвы, департамента информационных технологий, директора столичных школ, педагоги и члены родительских комитетов. Модератором дискуссии выступит председатель комиссии МГД по образованию Антон Молев.

Прямую трансляцию смотрите на m24.ru в 16.00.

  • Когда: 29 января
  • Что: круглый стол в Московской городской думе
  • Кто: Артем Ермолаев, Антон Молев
  • Кому смотреть: тем, кто пользуется электронными дневниками и журналами
Сюжет: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро

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