Бизнес-лаборатории для школьников появятся в вузах столицы

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Бизнес-лаборатории, где столичных школьников будут знакомить с нанотехнологиями, откроются в этом году на базе 68 вузов, сообщила Агентству "Москва" директор по развитию и инновационной деятельности Городского центра профессионального и карьерного развития Марина Марченко.

"Мы включаемся в программу, которая называется "межвузовская программа подготовки бизнес-инженеров". Для талантливых ребят будут организованы посещения инжиниринговых центров в высших учебных заведениях, то есть это такие бизнес-инкубаторы при вузах. Мы заключили договоры с 68 вузами Москвы, в первую очередь, это будут МФТИ, МИСиС и МИФИ", - сказала М.Марченко.

По ее словам, целью проектов является подготовка кадровых резервов инновационных инженеров, IT-физиков и IT-химиков. Марченко добавила, что 26 февраля стартует олимпиада, которая и будет направлена на поиск мотивированных и талантливых подростков - потенциальных участников данного проекта.

"Мы надеемся, что огромное количество школьников 8-10 классов примут участие в этой олимпиаде, и победители примут участие в нашей программе", - пояснила Марченко.

Ранее Сергей Собянин заявил, что процесс реорганизации городских школ завершен. В рамках программы "Столичное образование" в Москве было создано почти 700 крупных многопрофильных образовательных учреждений.

Так, в городе существовало более 4 тысяч образовательных учреждений, преимущественно монопрофильных, с "незначительным контингентом обучающихся и скромным бюджетом". В настоящее время 600 московских школ (86 процентов от общего числа) имеет в своем составе дошкольные отделения.

Таким образом, к 1 сентября 2014 года 22 процентов от общего числа первоклассников были переведены в первый класс из дошкольных отделений своих же школ.

Также в городе в полтора раза увеличился объем финансирования школ, при этом была изменена как сама система финансирования, так и система оплаты труда. Кроме того, в школах была введена система самоуправления, а также созданы управляющие советы, которые состоят из учителей, учащихся и родителей.