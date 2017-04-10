Детский сад "101 далматинец" открылся в Коммунарке в ТиНАО

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Детский сад "101 далматинец" открылся в поселке Коммунарка (ТиНАО), сообщает пресс-служба департамента развития новых территорий.

"101 далматинец" был построен по индивидуальному проекту. Для комфорта детей и их всестороннего развития в детском саду предусмотрены как правильное питание и физическая нагрузка в бассейне и спортзале, так и обучающие игрушки, интерактивные доски и столы.

Сад оформлен авторской росписью и создает для детей сказочную атмосферу. Трехэтажное здание построено в форме кувшинки, каждый лепесток которой представляет собой отдельную зону.

Игровые комнаты, детские спальни, душевые, спортзал, бассейн и актовый зал являются трансформером, который в нужный момент сможет превратиться в место проведения утренников и других мероприятий.

На территории детского сада обустроено 13 больших крытых веранд, каждая из которых рассчитана на группу из 25 человек.