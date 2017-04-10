Детский сад "101 далматинец" открылся в Коммунарке в ТиНАО

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская
Детский сад "101 далматинец" открылся в поселке Коммунарка (ТиНАО), сообщает пресс-служба департамента развития новых территорий.
"101 далматинец" был построен по индивидуальному проекту. Для комфорта детей и их всестороннего развития в детском саду предусмотрены как правильное питание и физическая нагрузка в бассейне и спортзале, так и обучающие игрушки, интерактивные доски и столы.
Сад оформлен авторской росписью и создает для детей сказочную атмосферу. Трехэтажное здание построено в форме кувшинки, каждый лепесток которой представляет собой отдельную зону.
Игровые комнаты, детские спальни, душевые, спортзал, бассейн и актовый зал являются трансформером, который в нужный момент сможет превратиться в место проведения утренников и других мероприятий.
На территории детского сада обустроено 13 больших крытых веранд, каждая из которых рассчитана на группу из 25 человек.
Всего же за последние 4,5 года на территории ТиНАО появилось 24 детских сада.