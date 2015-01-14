В Доме-музее Цветаевой покажут немое кино в сопровождении кинооргана

Дом-музей Марины Цветаевой. Фото: m24.ru

15 января в Доме-музее Марины Цветаевой стартует киносезон. Здесь пройдет сеанс немого кино в сопровождении кинооргана, сообщает пресс-служба столичного департамента культуры.

Зрители познакомятся с шедеврами раннего отечественного немого кино – с картинами Владислава Старевича "Месть кинематографического оператора" (1912), "Рождество у обитателей леса" (1912), "Стрекоза и муравей" (1913), а также с комедией Петра Чардынина "Домик в Коломне" (1913).

На показе будет присутствовать киновед. Все фильмы пройдут в сопровождении специально подготовленных импровизаций органиста Филиппа Чельцова.

Начало сеанса в 19.00.