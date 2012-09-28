Москвичи стали сообщать в полицию о пьяных водителях

Глава столичной полиции Анатолий Якунин выразил благодарность москвичам, которые сообщали о нетрезвых водителях. Благодаря их звонкам правонарушителей поймали в центре и на юго-западе столицы

Глава московской полиции Анатолий Якунин поблагодарил жителей столицы, которые сообщают о нетрезвых водителях на дорогах.

По звонкам очевидцев на столичных улицах было задержано два пьяных автомобилиста: один в Центральном округе, другой – в Юго-Западном. Материалы по обоим правонарушениям направят в суд для принятия решения о лишении водительских прав, сообщает ИТАР-ТАСС.

Анатолий Якунин напомнил, что о подозрительных водителях нужно сообщать по телефонам "02" или "020". По словам руководителя столичного главка, такие звонки приняты во всем цивилизованном мире.

Напомним, в настоящее время в Москве проходит рейд "Нетрезвый водитель". С 24 по 27 сентября за вождение в нетрезвом состоянии полицейские задержали 522 человека, 236 из них отказались пройти освидетельствование.

Поводом для проверок послужили участившиеся случаи аварий по вине пьяных автовладельцев, в частности, резонансное ДТП на Минской улице. 22 сентября нетрезвый водитель снес остановку, тогда погибло семь человек, пятеро из которых дети.