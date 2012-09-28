Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 сентября 2012, 16:53

Транспорт

Москвичи стали сообщать в полицию о пьяных водителях

Глава столичной полиции Анатолий Якунин выразил благодарность москвичам, которые сообщали о нетрезвых водителях. Благодаря их звонкам правонарушителей поймали в центре и на юго-западе столицы

Глава московской полиции Анатолий Якунин поблагодарил жителей столицы, которые сообщают о нетрезвых водителях на дорогах.

По звонкам очевидцев на столичных улицах было задержано два пьяных автомобилиста: один в Центральном округе, другой – в Юго-Западном. Материалы по обоим правонарушениям направят в суд для принятия решения о лишении водительских прав, сообщает ИТАР-ТАСС.

Анатолий Якунин напомнил, что о подозрительных водителях нужно сообщать по телефонам "02" или "020". По словам руководителя столичного главка, такие звонки приняты во всем цивилизованном мире.

Напомним, в настоящее время в Москве проходит рейд "Нетрезвый водитель". С 24 по 27 сентября за вождение в нетрезвом состоянии полицейские задержали 522 человека, 236 из них отказались пройти освидетельствование.

Поводом для проверок послужили участившиеся случаи аварий по вине пьяных автовладельцев, в частности, резонансное ДТП на Минской улице. 22 сентября нетрезвый водитель снес остановку, тогда погибло семь человек, пятеро из которых дети.

наземный транспорт водители рейды ГУ МВД России по Москве пдд

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика