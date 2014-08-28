1 сентября на улицы выйдут 500 дополнительных автобусов и троллейбусов

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C 1 сентября на столичные улицы выйдут 500 дополнительных машин наземного транспорта: 400 автобусов и 100 троллейбусов. Таким образом "Мосгортранс" готовится к сезонному увеличению пассажиропотока, сообщает пресс-служба компании.

По данным "Мосгортранса" осенью и зимой особенно много москвичей пользуются услугами автобусных и троллейбусных маршрутов, которые следуют до школ и детских садов.

Генеральный директор компании Евгений Михайлов заявил, что осенью пассажиропоток на маршрутах городского наземного транспорта возрастает на 15-20 процентов по сравнению с летним периодом.

Всего с 1 сентября на столичных маршрутах будет работать около 7 тысяч автобусов, троллейбусов и трамваев.

Напомним, в августе в столице запустили шесть новых автобусных маршрутов, выбранных москвичами в ходе электронного референдума "Активный гражданин". Еще три маршрута появятся к будущему году.

Первые три новых маршрута были открыты 9 августа. Так, был запущен автобус №710 от метро "Каховская" до станции метро "Новые Черемушки", маршрут №184 от 3-его Павелецкого проезда до метро "Пролетарская", а также №621 от станции "Войковской" до "Водного Стадиона".

20 августа были запущены еще три автобусных маршрута: №38 "Рижский вокзал – Трубная площадь", №856 "Пятый микрорайон Солнцева – Метро "Кунцевская", №735 "Заревый проезд – метро "Щелковская".

До конца 2014 года откроют маршруты №234 от метро "Текстильщики" до Васильцовского Стана, №252 от метро "Планерная" до "Митино" и №С6 от Юрловского проезда до Каргопольской улицы.