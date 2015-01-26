Презентация онлайн: отечественная наука в гиперкубе

Фото: m24/Сергей Фадеичев

В феврале стартует очередной Всероссийский стартап-тур, направленный на поиск новых талантов и реализацию их инновационных проектов в сфере высоких технологий. Стартап-тур пройдет по 12 городам России, Белоруссии и Казахстана.

28 января в “Сколково“ состоится первое Всероссийское совещание на тему “Инновационная политика России и Развитие регионов: Инновации в новых экономических реалиях“. В рамках этого совещания выступит вице-президент по инновациям Сколковского института В.М.Белов и вице-президент по развитию Сколковского института А.Ю.Ситников.

Смотрите прямую трансляцию презентации проектов Фонда “Сколково“ на этой странице в 11.00.