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Наука

26 января 2015, 17:45

Презентация онлайн: отечественная наука в гиперкубе

наука Сколково технологии инновации прямые трансляции Мослекторий смотреть онлайн на m24.ru Всероссийский стартап-тур

Фото: m24/Сергей Фадеичев

В феврале стартует очередной Всероссийский стартап-тур, направленный на поиск новых талантов и реализацию их инновационных проектов в сфере высоких технологий. Стартап-тур пройдет по 12 городам России, Белоруссии и Казахстана.

28 января в “Сколково“ состоится первое Всероссийское совещание на тему “Инновационная политика России и Развитие регионов: Инновации в новых экономических реалиях“. В рамках этого совещания выступит вице-президент по инновациям Сколковского института В.М.Белов и вице-президент по развитию Сколковского института А.Ю.Ситников.

Смотрите прямую трансляцию презентации проектов Фонда “Сколково“ на этой странице в 11.00.

  • Когда: 28 января в 11.00
  • Что: презентация проектов Фонда “Сколково“ в рамках Всероссийского стартап-тура
  • Кто: В.М.Белов, В.В.Ефимов, Е.Д.Иноземцева, А.Ю.Ситников
  • Кому смотреть: тем, кто понимает в высоких технологиях, и тем, кому не безразлична судьба отечественной науки
Сюжет: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро

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