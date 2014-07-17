Российские космонавты приступили к тренингу по выживанию в пустыне

Фото: ИТАР-ТАСС

Российские космонавты приступили к занятиям по отработке действий экипажа после приземления в пустыне. Космонавты учатся выживать в условиях сильной жары и отсутствия воды, сообщает пресс-служба Центра подготовки космонавтов имени Гагарина.

Занятия проходят на Байконуре. Несколькими днями ранее покорители космоса уже прошли теоретическую подготовку к тренировке.

Космонавтам предстоит научиться правильно выбирать место для лагеря, строить укрытие и добывать воду в пустыне. Тренировка будет длиться двое суток.

Всего тренировку пройдут семь космонавтов.