Ученые зарегистрировали сигналы от темной материи Вселенной

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Швейцарские физики в ходе одного из исследований обнаружили особое излучение, которое может быть сигналом от темной материи. Нетипичное излучение от фотонов было обнаружено в рентгеновских лучах, сообщает Science Daily.

По мнению ученых, сигнал образовался в результате распада так называемых стерильных нейтрино. Это название дали частицам, которые являются кандидатами на роль темной материи. Если выводы авторов подтвердятся, то эту материю начнут искать при помощи новых телескопов.

Темная материя – это один из самых загадочных параметров во Вселенной. Еще в 80-е годы прошлого столетия ученые зашли в тупик: взаимодействие галактик во Вселенной невозможно было описать только уже известными науке понятиями. Поэтому физики предположили, что существует особая форма вещества, которая получила название темной материи.

Предполагается, что на темную материю приходится около 80 процентов массы Вселенной. При этом никто ни разу не смог обнаружить какие-либо следы этой материи. По мнению ученых, она состоит из частиц такого размера, которые невозможно обнаружить при помощи оборудования, существующего в наше время.

Стоит отметить, что в теории струн, а также общей теории относительности темная материя никак не фигурирует.