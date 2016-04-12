Дневник Ломоносовского обоза. День 10. Ярославль. Часть 2

Фото: m24.ru/Иван Носатов

В пятницу, 1 апреля, из Москвы в Архангельск отправился необычный поезд. В нем – 100 одаренных школьников из 29 регионов России и ближнего зарубежья, которым предстоит возвратиться в столицу две недели спустя. Они повторят путешествие Михаила Ломоносова, который зимой 1730 года взял сундук с книгами и покинул родные Холмогоры во имя разума. Корреспондент m24.ru Иван Носатов отправился в путь вместе с талантливыми детьми, чтобы увидеть путешествие их глазами и поделиться с читателями их впечатлениями, мечтами и стремлениями.

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Ярославль не смог меня чем-либо удивить. Видимо, сказывается длительное путешествие, новые впечатления перестают цепляться за сознание. Аккуратный исторический центр. Всему этому я был свидетелем на протяжении десяти последних дней. Главным открытием для меня было отсутствие в Ярославле кремля. Центральная твердыня – это Ярославский государственный музей-заповедник. Но жителям приятно его называть кремлем.

Южная окраина Ярославля. Длинный десятиэтажный дом на 600 человек. Обычный такой себе дом из белого кирпича. Только вот под окнами через тротуар раскинулось церковное кладбище. Окна выходят прямо на пару сотен могил церковных служителей. Сейчас здесь уже не хоронят.

"Вас интересует, не мешает ли нам близость к кладбищу?, – переспрашивает преподаватель фортепиано Ирина. Окна женщины как раз выходят на погост. – Вы знаете, нет. Мы уже привыкли. Наоборот, когда в семь утра колокола звонить начинают, на работу собираешься одухотворенным. Вы знаете, что слушать колокольный звон – это полезно?" Улыбаясь, согласительно киваю, хотя уверен, что заказал бы тройные стеклопакеты, лишь бы не просыпаться на работу раньше времени.

Раньше эта часть города не относилась к Ярославлю. В районе кирпичного дома было поселение.

– Этот дом удобный очень, здесь рядом вся инфраструктура, остановка, работа.

– А если бы выбирали между домом с видом на Волгу и вашим?

– Конечно, с видом на Волгу.

Фото: m24.ru/Иван Носатов

Фото: m24.ru/Иван Носатов

Полицейские в Ярославле в душе точно философы. С буддистским спокойствием два инспектора наблюдали, как я проследовал мимо их машины к памятнику Ярославу Мудрому. Сделал селфи с князем, который изображен на тысячерублевой купюре. А когда возвращался мимо той же машины, внезапно инспекторы вышли и оштрафовали меня на 500 рублей за переход дороги в неположенном месте. Особо отметив, что засняли меня на видеорегистратор. И посоветовали оплатить штраф в течение трех недель, дабы получить дисконт в 50 процентов.

Пока напарник оформлял административный протокол, я рассказал сотруднику полиции о своем путешествии. Как еду по стране с умными детьми. Как мы останавливаемся в разных городах, гуляем по ним, смотрим музеи и заводы. "А я нигде не был, – вдруг сказал круглолицый инспектор с растерянной улыбкой. – Ни в Архангельске, ни в Вологде. Я даже в Питере не был, – добавил он уже со злобой, обращаясь к невидимому собеседнику. – Сходите на Стрелку посмотреть, там по легенде Ярослав Мудрый убил медведя".

Невольно расстроив инспектора, я побрел на Стрелку. Это береговой участок, где река Которосль впадает в Волгу. Самое красивое место в городе из той половины, что я успел обежать. Деревца увешаны свадебными замочками, по набережной прогуливается молодежь, парочки, группа пожилых дедушек.

Вернувшись в лагерь, я застал детей, в массовом порядке работающих над проектами. Тех, у кого были ноутбуки. Организаторы обоза сидели с каждым желающим, давая советы, как улучшить свою презентацию. Завтра мы будем в Москве.