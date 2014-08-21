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Культура

21 августа 2014, 17:44

У музея космонавтики появился фирменный стиль

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Фото предоставлено пресс-службой Музея космонавтики

Мемориальный музей космонавтики представил новый логотип и фирменный стиль. В качестве эмблемы использован главный символ музея - монумент "Покорителям космоса", сообщает пресс-служба организации.

Кроме того, у музея появился и свой алфавит, оформленный в космическом стиле. Разработчики также создали дизайн анонсирующих плакатов музея. Для тестовой версии создана афиша к выставке "50 лет монументу "Покорителям космоса", которая откроется в музее космонавтики 6 ноября 2014 года.

Среди основных фирменных цветов: фиолетовый, белый и черный; дополнительные: красный, зеленый, желтый и пурпурный. Новый фирменный стиль посетители музея увидят уже осенью. Вслед за ним музей представит новый сайт.

Создать фирменный стиль предложила директор музея Наталья Артюхина, которая вступила в должность в феврале 2014 года.

Фото предоставлено пресс-службой Музея космонавтики

Мемориальный музей космонавтики находится в цокольной части уникального монумента "Покорителям космоса" на аллее Космонавтов в Москве.

Этот монумент был открыт 4 ноября 1964 года. Его высота составляет 110 метров, вес - 250 тонн. Выполнен он из полированного титана – материала, который используется в ракетном строении. Спустя несколько лет, перед монументом появилась аллея "Героев космоса".

"Москва гид": Мемориальный музей космонавтики

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