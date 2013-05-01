На первомайскую демонстрацию в ЦАО вышли около 90 тысяч человек

В первомайской демонстрации приняли участие около 90 тысяч человек

В праздничной демонстрации 1 мая приняли участие около 90 тысяч человек. Количество активистов в полтора раза превысило ожидаемое. Люди прошли по улицам Тверская, Моховая, Воздвиженка, Охотный ряд и Театральному проезду до Арбатской и Лубянской площадей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По традиции первыми в праздничных мероприятиях приняли участие представители профсоюзов. Акцию поддержал мэр Сергей Собянин, который присоединился к шествию. Столичный градоначальник шел в колонне работников образования и общался со студентами.

По словам Сергея Семеновича, у москвичей имеется повод для хорошего настроения – возрождаются стройки, транспортное машиностроение, строится метро и дорожные развязки.

"У людей есть надежда, что улучшения будут происходить и в дальнейшем", - отметил Сергей Собянин.

На 1 мая в Москве запланировано 16 митингов, демонстраций и шествий. Согласно поданным заявкам, в них примут участие около 90 тысяч человек. Мероприятия организуют профсоюзы, политические партии и движения.

Напомним, что в связи с митингами будет ограничено движение автотранспорта в центре Москвы. Уже сейчас нельзя проехать по 1-й Тверской-Ямской. Закрыты Тверская и Моховая улицы, Охотный ряд. Перекрыт также проезд от Калужской площади - там запланировано еще одно шествие. В 11.00 проезд запретят от станции метро "Октябрьское поле" до станции метро "Щукинская" по улицам маршала Бирюзова, площади академика Курчатова и улице маршала Василевского. В 12.30 пешеходными станут Знаменка и Воздвиженка. В связи с перекрытиями изменятся и 12 маршрутов общественного транспорта в центре столицы.