Новую платформу открыли на станции метро "Петровско-Разумовская"

Фото: stroi.mos.ru
На станции "Петровско-Разумовская" Серпуховско-Тимирязевской линии заработала пересадка на новую платформу, сообщает Агентство "Москва". С понедельника поезда, следующие по серой ветке из центра, прибывают на новую платформу станции "Петровско-Разумовская".
В то же время, вход и выход пассажиров в город осуществляется только через старую платформу. Чтобы уехать со станции "Петровско-Разумовская" в сторону центра, пассажирам необходимо зайти в поезд на старой платформе, чтобы уехать в сторону станции "Алтуфьево" – перейти в новый зал.
Участок Люблинско-Дмитровской линии метро от станции "Марьина Роща" до станции "Петровско-Разумовская" планируют построить до конца года.
Глубина заложения новой станции "Петровско-Разумовская" составила 65 метров. Ожидается, что пассажиропоток в утренние и вечерние часы пик составит 135 тысяч человек – свыше 19 тысяч человек в час.
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