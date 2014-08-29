Более половины пассажиров довольны работой метро

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Качество работы московского метрополитена позитивно оценили 55 процентов пассажиров, сообщает пресс-служба столичной подземки. Удовлетворительную и негативную оценки метрополитену поставили по 14% москвичей.

Опрос "Метро открытых дверей" проходил на станциях с 15 августа по 17 августа. В соцсетях анкетирование проводилось до 28 августа. Всего респонденты заполнили более 4 тысяч анкет.

Самыми комментируемыми стали вопросы, связанные с регулярностью движения поездов, кондиционированием в вагонах и Wi-Fi. Частотой движения поездов довольны 80% москвичей. Столько же опрошенных позитивно оценили увеличение периода "часа пик" с 07.00 до 10.00 или 11.00 на отдельных линиях и с 16.00 до 20.00 или 21.00, когда поезда движутся с минимальным интервалом в 90 секунд.

Довольных кондиционерами в метро примерно столько же, сколько недовольных – по 30 процентов (напомним, в последние 3 года в метро поступило 911 вагонов нового поколения, оснащенных кондиционерами). Чуть меньше половины пассажиров положительно оценили появление в метро Wi-Fi. Отметим, что беспроводной интернет появится на всех линиях к концу 2014 года. Также большинство опрошенных хорошо отозвались об уборке станций - 75% опрошенных.

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Другой ключевой темой опроса была незаконная торговля в метро и на территории вокруг станций. Самые проблемные площади - рынок у метро "Университет" и около станции "Выхино".

Работой касс довольны 65% аудитории, а билетными автоматами – чуть больше половины. Пассажиры в возрасте от 20 до 35 лет положительно оценили появление новых билетов – 62 процента аудитории. Многие респонденты хотят оплачивать проезд банковской картой. Также они предложили указать на годовом билете ФИО, чтобы его можно было восстановить в случае потери.

Четверть пассажиров написали, что их волнует проблема безопасной организации пассажиропотока и пожаловались на пробки перед эскалаторами. "К сожалению, решение этих проблем не всегда возможно из-за архитектуры станций", - отметили в пресс-службе метро.

В целом москвичи положительно отозвались о напольной навигации. Некоторые респонденты посчитали ее недостаточной и предложили сделать указатели в конце эскалатора и добавить таблички на колоннах станций с надписями, на какие улицы с какой стороны находится выход.

Участники опроса высказывали и необычные предложения. Среди них - "музыкальные поезда", в которых бы играла классическая музыка. Другое предложение ввести "перерыв в движении на 1 час, с 04.00 до 05.00".