Как изменится движение с закрытием метро "Бауманская"

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

В районе станции метро "Бауманская" из-за ремонта меняется схема движения, передает корреспондент M24.ru с брифинга, прошедшего в столичном метрополитене.

С 8 февраля и до конца года отменяется:

Прямой проезд с Покровки на Старую Басманную;

Левый поворот со Старой Басманной на улицу Александра Лукьянова;

Левый поворот с улицы Александра Лукьянова на Старую Басманную;

Левый поворот со Старой Басманной на Токмаков переулок;

Выезд с Токмакова переулка на Старую Басманную;

Левый поворот с Новой Басманной на Спартаковскую;

Правый поворот с Доброслободской на Спартаковскую;

Левый поворот со Спартаковской на Новорязанскую;

Выезд с Плетешковского переулка на Спартаковскую;

Левый поворот со Спаратковской на Нижнюю Красносельскую;

Выезд с Лефортовского переулка на Бауманскую;

Выезд с Ладожской улицы на Бауманскую (с 8.00 до 21.00);

Движение по Бауманской от Аптекарского переулка до Спартаковской;

Выезд с Аптекарского переулка на Бауманскую;

Выезд со Старокирочного переулка на Бауманскую.

Кроме того, в Посланниковом переулке вводят двустороннее движение с запретом выезда на Бауманскую улицу. Посмотреть изменения на карте можно здесь

Одновременно с этим около станции "Бауманская" организуют выделенные полосы для общественного транспорта - помимо обычных маршрутов, там будут работать компенсационные автобусы "М" и трамваи "Б". Они будут курсировать до ближайших станций: "Чкаловская", "Курская", "Электрозаводская", "Комсомольская", "Красносельская", "Красные ворота", "Авиамоторная" и "Китай-город".

Всего на линию выйдет 29 автобусов и 12 трамваев.



Фото: mosmetro.ru

Добавим, что по маршруту следования бесплатных автобусов на время закрытия "Бауманской" могут появиться платные парковки. Список улиц будет определен до конца недели.

Напомним, станцию "Бауманская" закроют на ремонт 8 февраля. По словам первого замруководителя метрополитена Юрия Дегтярева, исторический облик станции метро будет полностью сохранен.

Вновь воспользоваться платформой станции пассажиры смогут только через 11 месяцев. "Бауманскую" ждут глобальные изменения. Там установят новые кассы, модернизированные турникеты, обновят инженерные сети и коммуникации. На станции сократят ширину балюстрады и вместо трех будет 4 эскалатора.

Также будет отремонтирован вестибюль: отреставрируют потолки, лоджии главного фасада, купола, стены, скамейки, заменят полы. Кроме того, на "Бауманской" могут восстановить подписи Сталина под фразой "Фронт и тыл представляют у нас единый и нераздельный боевой лагерь".

27 января сотрудники метрополитена начали раздавать пассажирам листовки с информацией о предстоящем закрытии станции. Там указаны сроки работ, а также рекомендации по компенсационным маршрутам.