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26 декабря 2014, 16:59

На время закрытия "Бауманской" запустят дополнительные наземные маршруты

метро Бауманская наземный транспорт компенсационные маршруты

Фото: M24.ru

В период закрытия станции метро "Бауманская" будут организованы дополнительные маршруты наземного транспорта, которые помогут распределить пассажирские потоки, сообщает пресс-служба столичной подземки.

Так, для удобства жителей района будут введены компенсационные маршруты - автобусный экспресс "М" и трамвай "Б". Они будут курсировать до ближайших станций: "Чкаловская", "Курская", "Электрозаводстка", "Комсомольская", "Красносельская", "Красные ворота", "Авиамоторная" и "Китай-город".

Кроме того, сократиться интервал движения наземного транспорта на трех маршрутах: автобуса Т25 и троллейбусов №24, 88.

Также планируется ввести выделенную полосу на Старой Басманной и Спартаковских улицах. В связи с этим изменится движение на данном участке. В частности, будет отменено прямое движение с улицы Покровка на Старую Басманную улицу, левый поворот со Старой Басманной улицы на улицу Александра Лукьянова, а также левый поворот со старой Басманной ул. на Токмаков переулок.

"Закрытие станции "Бауманская" - это социально ответственное мероприятие и наша основная задача как можно оперативно и подробно донести до москвичей информацию обо всех изменениях в районе станции, чтобы пассажиры смогли заранее определить оптимальный маршрут движения", - заявил первый заместитель начальника Московского метрополитена Юрий Дегтярев.

Напомним, станцию метро "Бауманская" закроют на ремонт 8 февраля. Вновь воспользоваться платформой пассажиры смогут только через 11 месяцев.

"Бауманскую" ждут глобальные изменения. Здесь установят новые кассы, модернизированные турникеты, обновят инженерные сети и коммуникации. Также будет отремонтирован вестибюль. Помимо этого, здесь установят современные эскалаторы – вместо трех их появится четыре.

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В вестибюле отреставрируют потолки, лоджии главного фасада, купола, стены, скамейки, заменят полы. Кроме того, на "Бауманской" могут восстановить подписи Сталина под фразой "Фронт и тыл представляют у нас единый и нераздельный боевой лагерь".

Ранее M24.ru сообщало, что в связи с закрытием станции метро "Бауманская" власти планируют запустить выделенную полосу для автобусов.Выделенка" пройдет по улицам Земляной Вал, Старая Басманная и Спартаковская. По этому пути с января 2015 года будет курсировать 55 автобусов маршрута "М", которые станут подвозить до 15 тысяч пассажиров в час от станции метро "Курская" к закрытой "Бауманской". Автобусы будут ходить с интервалом в 30 секунд.

Организуют остановки на месте бывшего Бауманского рынка, станций метро "Бауманская" и "Курская" кольцевая и радиальная. Длина автобусного маршрута "М" с выделенными полосами составит 3,6 км, среднее время в пути в одну сторону - порядка 10 минут.

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Сюжет: Ремонт станции метро "Бауманская"

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