Мневники и центр города можно связать речным транспортом

Фото:ТАСС/Сергей Фадеичев

Запустить речной транспорт из Мневников в центр Москвы технически возможно, сообщил в интервью M24.ru руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев.

Ранее градостроительно-земельная комиссия определила окончательное место под строительство Парламентского центра. Он разместится в северной части Мневниковской поймы, а на территории Мневников планируется построить речной порт “Парламентские Сады”.

Идея создать парламентский центр, в котором разместятся Госдума и Совет Федерации, возникла давно. В 2008 году столичная мэрия выделила на эти цели участок недалеко от станции метро "Баррикадная" на Краснопресненской набережной. Однако местные жители были резко против.

О переезде политиков вновь заговорили в апреле 2012 года. Такое предложение выдвинул тогдашний президент Дмитрий Медведев, который счел необходимым передислоцировать депутатов, а заодно с ними и сенаторов, на присоединенные к Москве территории. На тот момент Новая Москва еще не была официально присоединена к столице, это произошло только 1 июля 2012 года. Поручение президента немедленно начали исполнять. Советник мэра Москвы, депутат Госдумы Владимир Ресин предложил перевести законодательные органы власти России в поселок Коммунарка. Однако все фракции Госдумы проявили почти полное единодушие в этом вопросе, и от переезда в Коммунарку отказались. Сыграла свою роль и высокая цена подобного проекта.

Окончательно место дислокации высших чиновников подобрали только в середине этого года. Комплекс зданий для Госдумы и Совета Федерации появится в пойме Нижних Мневников, о чем в конце заявил Ресин. Депутаты Госдумы предложили запустить от Мневников до центра Москвы маршрут речного транспорта, чтобы депутаты не стояли в пробках.

Как изменится Мневниковская пойма



По словам Бочкарева, в непосредственной близости от Парламентского центра пройдет Северо-Западная хорда и появятся станции Третьего пересадочного контура, или "второго кольца" метро. "Мы понимали, что район так или иначе будет развиваться, теперь дороги и метро пригодятся и для обеспечения работы парламентского центра", - подчеркнул Бочкарев.

Напомним, что проект комплексного развития Мневниковской поймы был одобрен 30 октября. Согласно ему, в северной части поймы разместится Парламентский центр площадью 345 тысяч кв. метров, куда переедут Совет Федерации и Госдума. На северном краю острова возведут здание, которое будет служить входом в галерею из 10 парков и садов площадью 650 га. В Мневниках появится площадь с общественной парковкой. Главный жилой район расположится вокруг будущей станции метро на южной части острова.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов ранее сообщал, что на реализацию планов по развитию Мневниковской поймы может понадобиться семь-восемь лет.

Ранее, глава департамента природопользования Антон Кульбачевский в ходе пресс-конференции сообщил, что на территории Мневниковской поймы откроют две новые станции Третьего пересадочного контура - "Мневники" и "Терехово".

София Сарджвеладзе, Анатолий Федотов