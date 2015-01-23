Почтоматы появятся на всех станциях метро к концу 2016 года

Фото: M24.ru/ Михаил Сипко

К концу 2016 года на всех станциях подземки появятся почтоматы - автоматы для приема посылок, сообщил первый заместитель начальника метрополитена Юрий Дегтярев.

По его словам, на некоторых станциях метро их установят уже в это году, передает Агентство "Москва". "Мы делаем ремонт в подземке, потом сдаем участки в аренду. Одним из арендаторов будет сеть почтоматов", - сказал Дегтярев.

Что такое почтоматы Почтоматы – это специальные терминалы для приема посылки. Они работают круглые сутки без выходных. Единственное ограничение - посылка не должна весить больше 15 килограммов. Теперь свою посылку граждане могут забрать по дороге домой, на работу или в любое другое место, для этого не придется идти на почту, стоять в очередях или ждать курьера. Почтоматы – это специальные терминалы для приема посылки. Они работают круглые сутки без выходных. Единственное ограничение - посылка не должна весить больше 15 килограммов. Теперь свою посылку граждане могут забрать по дороге домой, на работу или в любое другое место, для этого не придется идти на почту, стоять в очередях или ждать курьера.



Напомним, "Почта России" заключила договор с компанией Logibox, и теперь почтовые посылки можно будет получить через почтоматы.

Терминалы появляются на вокзалах, в аэропортах, торговых центрах, а теперь еще и в метро. Чтобы заказать доставку товара в почтомат, при оформлении посылки достаточно указать способ доставки "почтомат" и выбрать из списка ближайший адрес.

Терминал представляет собой автомат с сенсорным экраном и множеством ячеек. После оплаты заказа гражданин получает SMS или e-mail-уведомление с номером заказа, адресом почтомата и двумя кодами для его получения – PIN1 и PIN2. Прибыв к почтомату, нужно дотронуться до экрана, выбрать в меню "Получить отправление", ввести коды и забрать заказ из открывшейся ячейки.