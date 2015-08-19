Сотовая связь начнет ловить в перегонах "серой" и "желтой" веток в 2016 году

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Сотовая связь может появиться на всех станциях и в перегонах Калининской и Серпуховско-Тимирязевской линий метрополитена в 2016 году, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на первого замруководителя департамента транспорта Гамида Булатова.

Конкурс на обеспечение связи в метрополитене планировали объявить еще в 2014 году, но операторы обратились к столичным властям с просьбой отложить его из-за роста курса валют - резко выросла стоимость импортного оборудования.

По словам Булатова, ранее необходимо было достроить недостающую часть инфраструктуры для обеспечения связи, а это примерно 30%, так как остальная инфраструктура уже существует. Теперь суть проекта заключается в том, чтобы объединить инфраструктуры "Билайна" и МТС, после чего они смогут предоставить доступ "Мегафону" и Tele2.

"Возможно, с нового года на большей части станций метро у нас будет 4G, LTE, нормальное голосовое покрытие в вагонах", - сказал чиновник. Он также подчеркнул, что голосовая связь в старых вагонах "вещь сомнительная", потому что в них очень шумно, а в новых вагонах типа "Ока" можно спокойно разговаривать.

В дальнейшем, вероятно, операторы подпишут между собой соглашение о предоставлении доступа к общей инфраструктуре, а от московских властей операторы ждут согласования арендной платы, которая позволит им реализовать проект.

О том, что в метро можно будет говорить по телефону, m24.ru сообщало около года назад. Тогда Гамид Булатов сказал, что единая сеть мобильной связи появится в течение двух лет.

Отметим, что в столичной подземке работает сеть Wi-Fi. Беспроводной интернет действует на всех линиях столичной подземки. Сейчас "серфить" в сети можно только вовремя поездки в вагоне, но провайдер метрополитена обещал в ближайшее время протестировать подключение и на "нескольких пересадочных станциях".

Недавно компания "Максима Телеком" подключила на стартовой странице Wi-Fi сервис поиска частных врачей. А ранее для пользователей подземного интернета уже разработали сервис знакомств и бронирования билетов в кино.

Отметим, что Wi-Fi в 50 электричках обещала подключить к лету 2016 года и "Центральная пригородная пассажирская компания". В следующем году беспроводная сеть появится и в других видах наземного транспорта.