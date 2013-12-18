Прокатиться налегке: перспективы "легкого" метро в Москве

В Москве изучают опыт использования "легкого" метро в Мадриде

В Москве изучают опыт использования "легкого" метро в Мадриде. Там действуют линии скоростного трамвая, которые соединяют между собой несколько станций разных веток метро. О скоростных трамваях, монорельсе и других видах наземного метро в российской столице – читайте в материале M24.ru

К 2017 году от Химок до станции метро "Планерная" планируется запустить скоростной трамвай. Протяженность трамвайных линий составит 7,2 километра, на маршруте будут четыре остановки. Ожидается, что ежегодный пассажиропоток здесь составит около 18 миллионов человек, а время в пути сократится более чем в 3 раза – до 16 минут.

Еще одну трамвайную линию запустят из Москвы в Мытищи. Предполагается, что ветка протянется от метро "ВДНХ" вдоль проспекта Мира и Ярославского шоссе и далее до Мытищ. Кроме того, есть и другой вариант без выхода в область: трамвай пойдет от станции "Ботанический сад" черед проезд Серебрякова и Ярославку до МКАД. Уточняется, что в районах с жилой застройкой трамваи будут идти с обычной скоростью, а там где есть возможность двигаться быстрее они будут повышать скорость. Частично линии могут пройти не только по земле, но также по мостам, путепроводам, тоннелям и насыпям.

В столице появится скоростная трамвайная линия

Также до начала следующего года закончат предпроектные работы по проведению еще четырех трамвайных линий с участками ускоренного движения. Две из них – от Рижской площади и от станции "Дмитровская" – также протянутся до ВДНХ. От Рижской площади линию планируется проложить вдоль проспекта Мира до улицы Академика Королева. От "Дмитровской" до улицы Академика Королева маршрут может пройти тремя путями: через Шереметьевскую и Новомосковскую улицы, через Аргуновскую и Новомосковскую, либо через улицу Руставели, проезд Дубовой рощи и Новомосковскую. Есть также вариант прокладки линии от "Дмитровской" через Звездный бульвар и Останкинский проезд прямо к станции метро "ВДНХ".

Трамвайные пути могут соединить и московские аэропорты. Столичные власти собираются построить скоростные линии через авиаузлы и наиболее крупные города Подмосковья. Общая протяженность маршрута составит почти 250 километров, на нем будет организовано 50 остановок, а трамваи будут курсировать со скоростью до 80 километров в час. Как предполагают разработчики, этот проект позволит разгрузить дороги между столицей и аэропортами примерно на 15 процентов. Полностью завершить проект планируется через девять лет. А отдельные его части начнут работать в 2018-2019 годах.

Скоростной трамвай может появиться и в Гольяново. Его планируют запустить от станции метро "Улица Подбельского" через Метрогородок. Маршрут интегрируют в действующую трамвайную сеть вдоль Открытого шоссе. Общая протяженность линии составит 6,5 километров.

Также на востоке Москвы могут построить еще одну линию скоростного трамвая. Она пройдет вдоль шоссе Энтузиастов от одноименной станции метро по территории районов Перово и Ивановское и будет подключена к действующей трамвайной сети. Протяженность линии составит около 21,3 километров, из них 15,7 километров пройдут по эстакадам. На маршруте будет 12 остановок. Участок линии скоростного трамвая проектируется с возможностью его продления вдоль Горьковского шоссе в Балашиху.

Кроме того, в 2014 году из района Северный к станциям метро "Алтуфьево" и "Медведково" и из района Северный до платформы "Лианозово" Савеловского направления МЖД также будет курсировать скоростной трамвай.

Скоростной трамвай в следующем году может появиться и в Южном округе. Планируется, что его маршрут будет проходить от Западного Бирюлева до Центрального Чертанова.

Еще один крупный транспортный проект решили осуществить в Подмосковье. Там в следующем году начнется строительство "наземного метро", которое должно связать крупнейшие города области: Одинцово, Подольск, Домодедово, Люберцы, Балашиху, Пушкино, Нахабино и Железнодорожный. После реализации проекта интервал движения между электричками в "часы пик" должен составить не более 3-4 минут, почти как между поездами в столичной подземке. Всего будет построено 350 железнодорожных линий, по которым пустят 120 современных комфортных поездов. Первая линия по Ленинградскому направлению через Химки в Шереметьево должна открыться в конце 2014 года.

"Москва в цифрах": Наземное метро в Подмосковье

Параллельно со строительством веток "легкого метро" планируется приспособить для пассажирских перевозок и Малое кольцо Московской железной дороги. Поезда там будут двигаться также с интервалом не более 5 минут. На Ярославском, Горьковском, Смоленском и Курском направлениях проектируется строительство дополнительного главного пути, предназначенного специально для городских электричек. Интеграция МКЖД с центральными пересадочными узлами, Кольцевой линией метро и Третьим пересадочным контуром, который сейчас создается в московской "подземке", даст городу крайне разветвленную транспортную сеть со множеством вариантов пересадок.

В московской подземке действует одна ветка "легкого" метро – Бутовская линия. Она начинается от конечной станции "серой" ветки метро и вначале идет по тоннелю, а затем выходит на поверхность и далее - на эстакаду. Она состоит из соединенных пролетов по 30 метров на опорах. Станции также расположены на эстакаде с наземными вестибюлями.

Эстакада окружена шумопоглощающими и шумоотражающими щитами в половину высоты вагона на перегонах, внутри которых подвешены служебные коммуникации и система аварийного освещения. Линия "легкого" метро совместима с обычным метрополитеном, на ней используется аналогичная система управления движением и диспетчерской централизации, они способны принимать стандартный подвижной состав метрополитена, однако для пассажирских перевозок используются специально разработанные секционные вагоны "Русич".

Первая очередь Бутовской линии была построена за два с половиной года и торжественно открыта ровно десять лет назад – в декабре 2003 года.

Кроме того, в Москве работает монорельсовая транспортная система. Трасса начинается у станции метро "Тимирязевская", проходит по улице Фонвизина, пересекает линию Октябрьской железной дороги, идет мимо Телецентра по улице Академика Королева, выходит к Главному, а затем к Северному входу ВВЦ. Время поездки между конечными станциями составляет 15-20 минут. Минимальный интервал движения поездов составляет 6 минут 35 секунд. С 1 января 2013 года все виды проездных билетов для проезда на метрополитене также действуют и для оплаты проезда на монорельсе.

Григорий Медведев