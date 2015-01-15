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15 января 2015, 16:28

На билетах в метро появится реклама

метро реклама билеты на метро Московский метрополитен карта Тройка

Фото:m24.ru

На билетах московского метрополитена появится реклама, сообщили M24.ru в пресс-службе подземки.

"Реклама будет размещена на всех бумажных билетах метрополитена, кроме карты "Тройка", - добавили в пресс-службе метро. - К "Тройке" будут давать рекламные вкладыши".

В подземке отметили, что тендер на размещение рекламы на билетах пройдет уже в первом квартале 2015 года. Сами картинки будут размещать только с одной стороны как на одноразовых билетах, так и на проездных с большим количеством поездок.

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Ранее на билетах подземки уже размещали социальную рекламу с информацией о выборах, а также поздравления с праздниками.

Напомним, метрополитен сейчас экспериментирует с видами рекламы. Так, объявлен конкурс на запуск девяти брендированных составов.

В начале декабря на 35 станциях московского метрополитена появилось 130 флагов для размещения рекламы, сообщала M24.ru Злата Постникова, гендиректор оператора рекламы в подземке "Авто Селл". "131 рекламный флаг появился на станциях "Чеховская", "Цветной бульвар", "Спортивная", "Павелецкая" и других", - пояснила Постникова.

Ранее сообщалось, что выручка от рекламы в метро выросла с 2011 года в четыре раза. Оператором рекламы в столичной подземке с 2011 года является компания "Авто Селл", которая должна за 5 лет выплатить метрополитену более 15 млрд рублей. За два с лишним года подземка получила от нее более 6 млрд. Власти также рассматривают возможность организации светящейся рекламы в тоннелях метро.

Анатолий Федотов

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