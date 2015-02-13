На столичных остановках установят пандусы и тактильные указатели

На столичных остановках установят тактильные указатели

На остановках Москвы установят пандусы, посадочные площадки и тактильные указатели для маломобильных граждан. Кроме того, там появятся средства связи с диспетчером, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Станции метро дептранс оборудует лифтами. 7 лифтов уже установлены на станции "Лермонтовский проспект".

В департаменте добавили, что в электричках могут организовать службу, подобную Центру обеспечения мобильности пассажиров в метро. Центр работает в подземке с 2013 года. Его сотрудники помогают людям с ограниченными физическими возможностями, пожилым гражданам и пассажирам с детьми воспользоваться услугами метрополитена. Сейчас дежурства организованы на 80 станциях подземки, на других станциях помощь дежурных доступна по предварительной записи.

Также департамент планирует адаптировать для маломобильных граждан и парковочное пространство. Чиновники рассматривают возможность эвакуации автомобилей, незаконно припаркованных на местах для инвалидов. Кроме того, маломобильным гражданам могут разрешить бесплатную парковку в местах, где это не создаст помех для движения. Адаптировать парковки будут у социально значимых объектов, зданий поликлиник и больниц, отметили в дептрансе.

Как ранее сообщало M24.ru, в этом году 30 московских пешеходных светофоров оборудуют звуко-вибрационными модулями, которые повысят безопасность пешеходов. Обновленные светофоры будут предупреждать слабослышащих и слабовидящих пешеходов о том, когда переходить дорогу. При включении зеленого света для пешеходов будет включаться вибрация и звуковой сигнал.

Напомним, с 2014 года в Москве реализуется программа "Транспорт Москвы без границ". Ее задача заключается в создании безбарьерной транспортной среды для пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

Сейчас около 70 процентов парка ГУП "Мосгортранс" состоит из низкопольного транспорта. Новый подвижной состав также адаптируют для инвалидов.