Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

13 февраля, 11:07

На столичных остановках установят пандусы и тактильные указатели

метро парковки электрички транспорт наземный транспорт остановки маломобильные граждане ж/д и вокзалы безбарьерная среда транспорт Москвы без границ

На столичных остановках установят тактильные указатели

На остановках Москвы установят пандусы, посадочные площадки и тактильные указатели для маломобильных граждан. Кроме того, там появятся средства связи с диспетчером, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Станции метро дептранс оборудует лифтами. 7 лифтов уже установлены на станции "Лермонтовский проспект".

В департаменте добавили, что в электричках могут организовать службу, подобную Центру обеспечения мобильности пассажиров в метро. Центр работает в подземке с 2013 года. Его сотрудники помогают людям с ограниченными физическими возможностями, пожилым гражданам и пассажирам с детьми воспользоваться услугами метрополитена. Сейчас дежурства организованы на 80 станциях подземки, на других станциях помощь дежурных доступна по предварительной записи.

Также департамент планирует адаптировать для маломобильных граждан и парковочное пространство. Чиновники рассматривают возможность эвакуации автомобилей, незаконно припаркованных на местах для инвалидов. Кроме того, маломобильным гражданам могут разрешить бесплатную парковку в местах, где это не создаст помех для движения. Адаптировать парковки будут у социально значимых объектов, зданий поликлиник и больниц, отметили в дептрансе.

Ссылки по теме

Как ранее сообщало M24.ru, в этом году 30 московских пешеходных светофоров оборудуют звуко-вибрационными модулями, которые повысят безопасность пешеходов. Обновленные светофоры будут предупреждать слабослышащих и слабовидящих пешеходов о том, когда переходить дорогу. При включении зеленого света для пешеходов будет включаться вибрация и звуковой сигнал.

Напомним, с 2014 года в Москве реализуется программа "Транспорт Москвы без границ". Ее задача заключается в создании безбарьерной транспортной среды для пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

Сейчас около 70 процентов парка ГУП "Мосгортранс" состоит из низкопольного транспорта. Новый подвижной состав также адаптируют для инвалидов.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать