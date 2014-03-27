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Мэр Москвы

27 марта 2014, 15:00

Количество летних кафе и веранд в Москве увеличилось на 40% - Собянин

мэр Москвы летние кафе веранды Сергей Собянин

Собянин: Количество летних кафе в Москве увеличилось на 40%

Количество летних кафе в Москве увеличилось на 40%. Летом 2013 года открылось почти 2 тысячи новых площадок. Об этом на встрече с рестораторами сообщил Сергей Собянин.

По его словам, росту во многом способствовало упрощение порядка размещения летних веранд, оформления земельных отношений между городом и владельцами точек общепита. Кроме того, разрешения на возведение летней веранды теперь выдаются бесплатно и на неограниченный срок.

Мэр столицы отметил, что, к сожалению, не все владельцы воспользовались услугой добросовестно. "Далеко не все летние кафе выглядели эстетично. Многие решили просто сделать из них продолжение своих стационарных объектов", - добавил Сергей Собянин.

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Сергей Собянин также рассказал, что правительство подготовило ряд нововведений. Так, владельцы смогут принимать архитектурные решения для своих ресторанов, соблюдая принятые правила. Кроме того, теперь предусмотрена оптимальная ширина тротуара у летней веранды.

В ближайшее время в Москве пройдет пасхальный фестиваль, а также праздник "Весенняя Москва", в котором будут задействованы московские кафе и рестораны. Сергей Собянин предложил провести в этом году осенний фестиваль.

Мэр Москвы добавил, что для кафе и ресторанов на самых посещаемых улицах, особенно на пешеходных зонах, сейчас разрабатываются льготы. "Мы считаем, что на пешеходных улицах в первую очередь должны быть кафе, рестораны, а не офисы", - отметил Сергей Собянин.

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