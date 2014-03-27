Количество летних кафе и веранд в Москве увеличилось на 40% - Собянин

Собянин: Количество летних кафе в Москве увеличилось на 40%

Количество летних кафе в Москве увеличилось на 40%. Летом 2013 года открылось почти 2 тысячи новых площадок. Об этом на встрече с рестораторами сообщил Сергей Собянин.

По его словам, росту во многом способствовало упрощение порядка размещения летних веранд, оформления земельных отношений между городом и владельцами точек общепита. Кроме того, разрешения на возведение летней веранды теперь выдаются бесплатно и на неограниченный срок.

Мэр столицы отметил, что, к сожалению, не все владельцы воспользовались услугой добросовестно. "Далеко не все летние кафе выглядели эстетично. Многие решили просто сделать из них продолжение своих стационарных объектов", - добавил Сергей Собянин.

Сергей Собянин также рассказал, что правительство подготовило ряд нововведений. Так, владельцы смогут принимать архитектурные решения для своих ресторанов, соблюдая принятые правила. Кроме того, теперь предусмотрена оптимальная ширина тротуара у летней веранды.

В ближайшее время в Москве пройдет пасхальный фестиваль, а также праздник "Весенняя Москва", в котором будут задействованы московские кафе и рестораны. Сергей Собянин предложил провести в этом году осенний фестиваль.

Мэр Москвы добавил, что для кафе и ресторанов на самых посещаемых улицах, особенно на пешеходных зонах, сейчас разрабатываются льготы. "Мы считаем, что на пешеходных улицах в первую очередь должны быть кафе, рестораны, а не офисы", - отметил Сергей Собянин.