Программа сноса пятиэтажек в Москве выполнена на 85% - мэр

Программа сноса пятиэтажек в Москве выполнена на 85%

Сергей Собянин осмотрел ход работ по сносу пятиэтажных домов в Свиблове и строительство новых жилых кварталов. Он отметил, что программа сноса пятиэтажек в городе выполнена на 85 процентов.

"В Москве продолжается активно реализовываться программа сноса пятиэтажек первой серии. Снесено уже до полутора тысяч домов, предстоит снести еще около 250, из них 116 - в этом году", - заявил мэр Москвы.

По его словам, большинство инвесторов ушли из проектов по сносу старых домов и строительству нового жилья, поэтому большую часть работы город взял на себя.

Заммэра Москвы по вопросам строительства Марат Хуснуллин заявил, что под "волновое" переселение в течение трех недель будет сдано три дома, после чего начнется массовый снос домов, запланированный на второе полугодие. Инвесторы должны снести 76 домов из оставшихся.

"В будущем году в городе снесут 130 хрущевок общей площадью 456 тысяч квадратных метров, а в 2016 году ликвидируют 40 оставшихся домов", - сообщил Хуснуллин. Заммэра подчеркнул, что в будущем году программа сноса пятиэтажек будет завершена на 95 процентов.

В ходе работ по сносу ветхого здания, мэр пообещался с местными жителями, которые переехали в новые квартиры. Они рассказали Собянину, что переехали буквально в соседний двор. Мэр отметил, что в скором будущем в этом же районе построят школу, три детских сада и обустроят пешеходную зону.



Программа сноса пятиэтажек в Москве в 2014 году



В Адресную инвестиционную программу входит строительство домов суммарной площадью 1,9 миллиона квадратных метров: 679,6 тысяч квадратных метров планируется ввести в этом году, 550,3 тысячи квадратных метров - в следующем, а 538 тысяч - в 2016.

В Свиблово снос домов ведется с 2000 года, что было весьма некомфортно для граждан из-за долгой реконструкции квартала. Поэтому город расторг контракт с инвестором и проводит работы за счет собственных средств, подчеркнул Собянин. В настоящее время 22 дома уже снесены и расселены, еще пять будут снесены в ближайшее время.