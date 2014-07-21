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Мэр Москвы

21 июля 2014, 12:45

Программа сноса пятиэтажек в Москве выполнена на 85% - мэр

мэр Москвы строительство снос пятиэтажек Сергей Собянин

Программа сноса пятиэтажек в Москве выполнена на 85%

Сергей Собянин осмотрел ход работ по сносу пятиэтажных домов в Свиблове и строительство новых жилых кварталов. Он отметил, что программа сноса пятиэтажек в городе выполнена на 85 процентов.

"В Москве продолжается активно реализовываться программа сноса пятиэтажек первой серии. Снесено уже до полутора тысяч домов, предстоит снести еще около 250, из них 116 - в этом году", - заявил мэр Москвы.

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По его словам, большинство инвесторов ушли из проектов по сносу старых домов и строительству нового жилья, поэтому большую часть работы город взял на себя.

Заммэра Москвы по вопросам строительства Марат Хуснуллин заявил, что под "волновое" переселение в течение трех недель будет сдано три дома, после чего начнется массовый снос домов, запланированный на второе полугодие. Инвесторы должны снести 76 домов из оставшихся.

"В будущем году в городе снесут 130 хрущевок общей площадью 456 тысяч квадратных метров, а в 2016 году ликвидируют 40 оставшихся домов", - сообщил Хуснуллин. Заммэра подчеркнул, что в будущем году программа сноса пятиэтажек будет завершена на 95 процентов.

В ходе работ по сносу ветхого здания, мэр пообещался с местными жителями, которые переехали в новые квартиры. Они рассказали Собянину, что переехали буквально в соседний двор. Мэр отметил, что в скором будущем в этом же районе построят школу, три детских сада и обустроят пешеходную зону.

Программа сноса пятиэтажек в Москве в 2014 году


В Адресную инвестиционную программу входит строительство домов суммарной площадью 1,9 миллиона квадратных метров: 679,6 тысяч квадратных метров планируется ввести в этом году, 550,3 тысячи квадратных метров - в следующем, а 538 тысяч - в 2016.

В Свиблово снос домов ведется с 2000 года, что было весьма некомфортно для граждан из-за долгой реконструкции квартала. Поэтому город расторг контракт с инвестором и проводит работы за счет собственных средств, подчеркнул Собянин. В настоящее время 22 дома уже снесены и расселены, еще пять будут снесены в ближайшее время.

История вопроса: снос пятиэтажек

Программа сноса ветхого и аварийного жилья, к которому относятся дома сносимых серий, в том числе, "хрущевки", была принята 6 июля 1999 года. В ней предписывалось снести 1722 аварийных дома в столице, а жителей расселить в новые жилые комплексы. Причем, граждане, нуждавшиеся в улучшении жилищных условий, получают квартиры с характеристиками лучше, чем у них были до этого.

"Москва в цифрах": Снос "хрущевок"

По состоянию на 15 июля снесены 1465 домов площадью 5,4 миллиона квадратных метров. В ближайшие два года снесут еще 257 домов. Жителей 183 домов расселят за счет средств из городского бюджета, остальных - на средства инвесторов.

В Центральном, Южном и Зеленоградском округах программа сноса ветхих пятиэтажек полностью завершена.

Сюжеты: Как работает власть , Программа реновации жилья в Москве

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