В этом году в столице отремонтируют еще четыре роддома - Собянин

В Москве в 2015 году начнут работу 4 современных роддома - Собянин

В столице завершен ремонт четырех роддомов. Столько же предстоит отремонтировать в 2015 году, сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра родильного отделения ГКБ им. А.К. Ерамишанцева.

"Москва вводит новые современные роддома. Это уже четвертый за последнее время. В 2015 году планируется завершить ремонт еще 4 родильных домов (ГКБ № 36, ГКБ № 40, ГКБ № 50 и ГКБ № 52 - прим. ред.). Все новые роддома оснащены современным оборудованием, в них созданы комфортные условия для рожениц," - сказал мэр Москвы.

В свою очередь,старший акушер родильного отделения Елена Исакова рассказала, что ранее в отделении был один большой зал, пациентки рожали там по двое или по трое. "Теперь мы получили новые кровати, очень удобные, сами палаты тоже стали комфортнее", - отметила Исакова.

Родильное отделение ГКБ им. Ерамишанцева с 1976 года оказывает спецпомощь беременным с заболеваниями почек и синдромом повышенного давления в воротной вене. За все время работы в отделении были приняты роды у более чем 100 тысяч пациенток.

В ходе капитального ремонта, который начался в 2012 году, в родиль​ном отделении оборудовали 13 индивидуальных родовых залов, отремонтировали палаты и помещения для медперсонала, а также создали качественную систему вентиляции и заменили инженерные сети.

Сейчас в ГКБ им. Ерамишанцева можно проводить роды с участием мужей и других близких родственников женщин. Родильное отделение было оснащено современным оборудованием на сумму 65 миллионов рублей. Здесь установили наркозно-дыхательные аппараты, консоли жизнеобеспечения, операционные столы и передвижные цифровые рентгеновские аппараты.

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Благодаря новой технике количество принимаемых родов в отделении увеличится с 4,5 до 7-8 тысяч в год.

Кроме того, сейчас идет строительство нового перинатально-кардиологического центр при ГКБ № 67 им. Ворохобова. Здесь будут оказывать помощь матерям и новорожденным с патологиями сердца.

Ранее в столице модернизировали родильный дом №3 на улице Нежинской, недавно ставший филиалом головного акушерского стационара Москвы - Центра планирования семьи и репродукции.

В медучреждении имеется 17 индивидуальных боксов для проведения родов. Кроме того, существуют технологии и подходы для выхаживания недоношенных и маловесных детей, а для своевременного выявления врожденной патологии у новорожденных проводятся все необходимые обследования. Каждому новорожденному выдается "Паспорт здоровья".

В роддоме широко применяются современные перинатальные технологии. Кроме того, здесь подготавливают к родам супружеские пары, а также проводят обследования, наблюдение и готовят к беременности и родам женщин при различных патологиях.

Отметим, что в 2011-2013 годах в ходе модернизации столичного здравоохранения в роддомах, детских больницах, поликлиниках установили 14,3 тысячи единиц современного медицинского оборудования. В частности, это новейшие системы компьютерной и магнитно-резонансной томографии, УЗИ, рентген, кювезы и другое оборудование для выхаживания новорожденных.

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Кроме того, за последние два года в столичных роддомах и детских больницах было дополнительно создано 450 коек отделений патологии и 210 коек отделений реанимации и интенсивной терапии новорожденных.

Всего в Москве имеется 4,5 тысячи акушерских коек. Из них реально работает 3,8 тысячи коек, остальные находятся на мойке или в ремонте. При этом, несмотря на увеличившееся число родов, занятость акушерских коек в Москве не превышает 75 процентов.