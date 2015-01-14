Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Мэр Москвы

14 января 2015, 12:43

В этом году в столице отремонтируют еще четыре роддома - Собянин

мэр Москвы модернизация роддома капремонт медицина Сергей Собянин осмотр

В Москве в 2015 году начнут работу 4 современных роддома - Собянин

В столице завершен ремонт четырех роддомов. Столько же предстоит отремонтировать в 2015 году, сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра родильного отделения ГКБ им. А.К. Ерамишанцева.

"Москва вводит новые современные роддома. Это уже четвертый за последнее время. В 2015 году планируется завершить ремонт еще 4 родильных домов (ГКБ № 36, ГКБ № 40, ГКБ № 50 и ГКБ № 52 - прим. ред.). Все новые роддома оснащены современным оборудованием, в них созданы комфортные условия для рожениц," - сказал мэр Москвы.

В свою очередь,старший акушер родильного отделения Елена Исакова рассказала, что ранее в отделении был один большой зал, пациентки рожали там по двое или по трое. "Теперь мы получили новые кровати, очень удобные, сами палаты тоже стали комфортнее", - отметила Исакова.

Родильное отделение ГКБ им. Ерамишанцева с 1976 года оказывает спецпомощь беременным с заболеваниями почек и синдромом повышенного давления в воротной вене. За все время работы в отделении были приняты роды у более чем 100 тысяч пациенток.

В ходе капитального ремонта, который начался в 2012 году, в родиль​ном отделении оборудовали 13 индивидуальных родовых залов, отремонтировали палаты и помещения для медперсонала, а также создали качественную систему вентиляции и заменили инженерные сети.

Сейчас в ГКБ им. Ерамишанцева можно проводить роды с участием мужей и других близких родственников женщин. Родильное отделение было оснащено современным оборудованием на сумму 65 миллионов рублей. Здесь установили наркозно-дыхательные аппараты, консоли жизнеобеспечения, операционные столы и передвижные цифровые рентгеновские аппараты.

"Москва в цифрах": Крупнейший в Европе перинатальный центр

Благодаря новой технике количество принимаемых родов в отделении увеличится с 4,5 до 7-8 тысяч в год.

Кроме того, сейчас идет строительство нового перинатально-кардиологического центр при ГКБ № 67 им. Ворохобова. Здесь будут оказывать помощь матерям и новорожденным с патологиями сердца.

Ранее в столице модернизировали родильный дом №3 на улице Нежинской, недавно ставший филиалом головного акушерского стационара Москвы - Центра планирования семьи и репродукции.

В медучреждении имеется 17 индивидуальных боксов для проведения родов. Кроме того, существуют технологии и подходы для выхаживания недоношенных и маловесных детей, а для своевременного выявления врожденной патологии у новорожденных проводятся все необходимые обследования. Каждому новорожденному выдается "Паспорт здоровья".

Ссылки по теме

В роддоме широко применяются современные перинатальные технологии. Кроме того, здесь подготавливают к родам супружеские пары, а также проводят обследования, наблюдение и готовят к беременности и родам женщин при различных патологиях.

Отметим, что в 2011-2013 годах в ходе модернизации столичного здравоохранения в роддомах, детских больницах, поликлиниках установили 14,3 тысячи единиц современного медицинского оборудования. В частности, это новейшие системы компьютерной и магнитно-резонансной томографии, УЗИ, рентген, кювезы и другое оборудование для выхаживания новорожденных.

На северо-востоке Москвы после капремонта открылся роддом

Кроме того, за последние два года в столичных роддомах и детских больницах было дополнительно создано 450 коек отделений патологии и 210 коек отделений реанимации и интенсивной терапии новорожденных.

Всего в Москве имеется 4,5 тысячи акушерских коек. Из них реально работает 3,8 тысячи коек, остальные находятся на мойке или в ремонте. При этом, несмотря на увеличившееся число родов, занятость акушерских коек в Москве не превышает 75 процентов.

Сюжет: Как работает власть

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать