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Мэр Москвы

05 августа 2014, 13:41

В фестивале варенья примут участие представители 12 стран - мэр

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На фестивале "Московское варенье" представят товары из 12 стран мира

В фестивале "Московское варенье", который впервые пройдет в столице с 8 по 17 августа, примут участие более 4,5 тысяч компаний, сообщил на заседании президиума московского правительства во вторник Сергей Собянин.

"В пятницу открывается летний фестиваль "Московское Варенье", в котором примут участие 3 тысячи магазинов, 1,5 тысячи кафе, представители 25 российских регионов и 12 стран", - отметил мэр. На фестивале будет представлена продукция из Италии, Китая, Азербайджана, Испании, Мексики, Армении, Греции, Франции и других стран.

В рамках фестиваля пройдет специальная игра "Фруктовая Викторина", для победителей которой предусмотрены призы. Гостей мероприятия также ждут более тысячи кулинарных, спортивных и творческих мастер-классов.

"Большое интервью": Алексей Немерюк - о фестивале варенья

Ранее глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщал, что в рамках фестиваля будет создан паспорт путешественника. Посетители, получившие такие паспорта, смогут поучаствовать в специальном квесте. Организаторы фестиваля надеются, что в квесте примут участие около 20 тысяч человек.

Планируется, что площадки мероприятия расположатся по адресам:
  • на Арбате,
  • на Площади Революции,
  • в Новопушкинском сквере,
  • в Климентовском переулке,
  • на Крымской набережной возле "Музеона",
  • в Камергерском переулке,
  • на Тверской площади
  • на Манежной площади
  • Ленинградский проспект, владение 62,
  • Проспект Мира, дом 119,
  • Семеновская площадь, владение 4,
  • улица Белореченская, дом 2,
  • Ореховый бульвар, дом 14,
  • улица Профсоюзная, дом 41,
  • улица генерала Ермолова, дом 4,
  • улица Сходненская, дом 56,
  • площадь Юности (Зеленоград),
  • Сиреневый бульвар, владение 1,
  • поселок Московский, микрорайон 1, дом 49


Мэр Москвы отметил, что проведение сезонных фестивалей в городе становится традицией. Так, зимой в столице прошел фестиваль "Путешествие в Рождество", количество посетителей которого в период с 20 декабря 2013 года по 8 января 2014 года превысило 6 миллионов человек. Кроме того, весной нынешнего года завершил работу фестиваль "Московская Весна", который посетило более 7 миллионов человек.

Сюжет: Фестиваль "Московское варенье"

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