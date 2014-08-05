В фестивале варенья примут участие представители 12 стран - мэр

В фестивале "Московское варенье", который впервые пройдет в столице с 8 по 17 августа, примут участие более 4,5 тысяч компаний, сообщил на заседании президиума московского правительства во вторник Сергей Собянин.
"В пятницу открывается летний фестиваль "Московское Варенье", в котором примут участие 3 тысячи магазинов, 1,5 тысячи кафе, представители 25 российских регионов и 12 стран", - отметил мэр. На фестивале будет представлена продукция из Италии, Китая, Азербайджана, Испании, Мексики, Армении, Греции, Франции и других стран.
В рамках фестиваля пройдет специальная игра "Фруктовая Викторина", для победителей которой предусмотрены призы. Гостей мероприятия также ждут более тысячи кулинарных, спортивных и творческих мастер-классов.
Ранее глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщал, что в рамках фестиваля будет создан паспорт путешественника. Посетители, получившие такие паспорта, смогут поучаствовать в специальном квесте. Организаторы фестиваля надеются, что в квесте примут участие около 20 тысяч человек.
- на Арбате,
- на Площади Революции,
- в Новопушкинском сквере,
- в Климентовском переулке,
- на Крымской набережной возле "Музеона",
- в Камергерском переулке,
- на Тверской площади
- на Манежной площади
- Ленинградский проспект, владение 62,
- Проспект Мира, дом 119,
- Семеновская площадь, владение 4,
- улица Белореченская, дом 2,
- Ореховый бульвар, дом 14,
- улица Профсоюзная, дом 41,
- улица генерала Ермолова, дом 4,
- улица Сходненская, дом 56,
- площадь Юности (Зеленоград),
- Сиреневый бульвар, владение 1,
- поселок Московский, микрорайон 1, дом 49
Мэр Москвы отметил, что проведение сезонных фестивалей в городе становится традицией. Так, зимой в столице прошел фестиваль "Путешествие в Рождество", количество посетителей которого в период с 20 декабря 2013 года по 8 января 2014 года превысило 6 миллионов человек. Кроме того, весной нынешнего года завершил работу фестиваль "Московская Весна", который посетило более 7 миллионов человек.