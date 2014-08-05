В фестивале варенья примут участие представители 12 стран - мэр

На фестивале "Московское варенье" представят товары из 12 стран мира

В фестивале "Московское варенье", который впервые пройдет в столице с 8 по 17 августа, примут участие более 4,5 тысяч компаний, сообщил на заседании президиума московского правительства во вторник Сергей Собянин.

"В пятницу открывается летний фестиваль "Московское Варенье", в котором примут участие 3 тысячи магазинов, 1,5 тысячи кафе, представители 25 российских регионов и 12 стран", - отметил мэр. На фестивале будет представлена продукция из Италии, Китая, Азербайджана, Испании, Мексики, Армении, Греции, Франции и других стран.

В рамках фестиваля пройдет специальная игра "Фруктовая Викторина", для победителей которой предусмотрены призы. Гостей мероприятия также ждут более тысячи кулинарных, спортивных и творческих мастер-классов.

"Большое интервью": Алексей Немерюк - о фестивале варенья

Ранее глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщал, что в рамках фестиваля будет создан паспорт путешественника. Посетители, получившие такие паспорта, смогут поучаствовать в специальном квесте. Организаторы фестиваля надеются, что в квесте примут участие около 20 тысяч человек.

Планируется, что площадки мероприятия расположатся по адресам:

на Арбате,

на Площади Революции,

в Новопушкинском сквере,

в Климентовском переулке,

на Крымской набережной возле "Музеона",

в Камергерском переулке,

на Тверской площади

на Манежной площади

Ленинградский проспект, владение 62,

Проспект Мира, дом 119,

Семеновская площадь, владение 4,

улица Белореченская, дом 2,

Ореховый бульвар, дом 14,

улица Профсоюзная, дом 41,

улица генерала Ермолова, дом 4,

улица Сходненская, дом 56,

площадь Юности (Зеленоград),

Сиреневый бульвар, владение 1,

поселок Московский, микрорайон 1, дом 49 Планируется, что площадки мероприятия расположатся по адресам:



Мэр Москвы отметил, что проведение сезонных фестивалей в городе становится традицией. Так, зимой в столице прошел фестиваль "Путешествие в Рождество", количество посетителей которого в период с 20 декабря 2013 года по 8 января 2014 года превысило 6 миллионов человек. Кроме того, весной нынешнего года завершил работу фестиваль "Московская Весна", который посетило более 7 миллионов человек.