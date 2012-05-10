Власти Москвы учтут уроки митинга 6 мая

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Власти Москвы учтут уроки оппозиционного митинга, прошедшего 6 мая в центре столицы, и в будущем ужесточат требования к проведению акций, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента региональной безопасности Алексей Майоров.

Напомним, в минувшее воскресенье "Марш миллионов" завершился беспорядками. Участники акции должны были пройти по улице Большая Якиманка до Болотной площади и там провести митинг. Однако часть участников шествия свернула с маршрута и попыталась прорвать полицейское оцепление и пройти в сторону Кремля. В ходе акции были задержаны Сергей Удальцов, Алексей Навальный и Борис Немцов. За противоправные действия в рамках акции полиция задержала в центре Москвы более 400 человек.

"Мы будем учитывать, что мероприятие, которое было согласовано с оппозицией, организаторами полностью не выполнялось. Теперь мы будем более четко прописывать все детали в рамках тех же процедур. Одно дело - их согласовать, другое дело - их выполнить", - сказал Майоров. По его словам, правила согласования митингов и шествий менять не будут, однако мерам безопасности будут уделять повышенное внимание. "Правила согласования определены законом, поэтому менять ничего нельзя", - отметил Майоров.

По данным столичного ГУМВД РФ, в ходе провокационных действий некоторых участников пострадали около 20 сотрудников полиции, трое из них госпитализированы с колото-резаными ранами и серьезными ушибами.

Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, назвал беспорядки на "Марше миллионов" провокацией, которая, вероятнее всего, была спланирована.