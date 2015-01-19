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Улицы

19 января 2015, 18:10

На Манежной площади появится еще одна скульптура маршала Жукова

манеж улицы скульптуры министерство обороны Георгий Жуков студия военных художников Грекова

Фото: rah.ru

28 января на Манежной площади появится еще одна скульптура маршала Георгия Жукова. Монумент установят к открытию юбилейной выставки студии военных художников имени Грекова в Манеже, сообщили M24.ru в пресс-службе художественного объединения.

Новый монумент на Манежной - авторская копия части композиции "Великая Отечественная Война". Композиция скульптора Михаила Переяславца открылась в декабре 2014 года на Фрунзенской набережной, возле здания Министерства обороны.

"Фигура маршала Жукова, которую мы установим, не является памятником, это временная скульптура. Она будет находиться у входа в Манеж до 23 февраля", - добавили в студии Грекова.

Студия военных художников имени М.Б. Грекова

Студию военных художников в 1934-35 годах открыл мастер-баталист Митрофан Греков. Сначала она объединяла самодеятельных армейских художников. С 1940 года объединение превратилось в организацию профессиональных живописцев. Мастерами студии создана знаменитая панорама "Сталинградская битва", монументы "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане и "Воину-освободителю" в Трептов-парке в Берлине. Среди ведущих художников студии - академики Российской Академии художеств Николай Колупаев, Дмитрий Белюкин, Михаил Переяславец. В этом году объединение военных художников отмечает 80-летие.


Отметим, памятник маршалу Георгию Константиновичу Жукову появился на Манежной площади 8 мая 1995 года в честь 50-летия победы в Великой Отечественной Войне. Автором памятника стал скульптор Вячеслав Клыков, среди работ которого памятник Кириллу и Мефодию в Москве и статуя княгини Ольги в Пскове.

Памятник Жукову сначала планировали установить на Красной площади напротив Исторического музея. Однако, поскольку Красная площадь является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, было решено установить скульптуру на Манежной площади с противоположной стороны музея.

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Ранее депутат Госдумы Михаил Моисеев по просьбе представителей комитета памяти маршала Советского Союза Георгия Жукова обращался к президенту Росии, мэру Москвы и в комиссию по монументальному искусству с запросом о перенесении памятника на родину полководца в Калугу.

На место существующего памятника на Манежной площади предлагалось установить новую статую маршала.

Однако комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме приняла решение оставить монумент на Манежной площади.

Сюжет: Новости Города Доверия

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