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Экономика

21 августа 2014, 11:58

X5 Retail Group и Военторг создадут совместную сеть магазинов

магазины Пятерочка военторг

Фото: ИТАР-ТАСС

Военторг и X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", планируют создать сеть магазинов под брендом "ВоенторгПятерочка", сообщает пресс-служба компании-ритейлера.

Проект создается для улучшения условий быта военнослужащих и членов их семей и будет реализован на торговых объектах ОАО "Военторг", максимально приближенным к местам службы и проживания военнослужащих и их семей", - говорится в сообщении на сайте X5 Retail Group.

В рамках совместного соглашения до конца ноября планируется открыть пять-семь магазинов "ВоенторгПятерочка" в Москве и Московской области, а до конца следующего года - более ста во всем Центральном федеральном округе.

Средняя торговая площадь магазинов составит 350 квадратных метров, ассортимент - около 4 тысяч товарных наименований, из них три четверти будут приходиться на долю продуктов питания. Также планируются продажи собственных торговых марок зонтичного бренда "Армия России" в магазинах совместного проекта и в сети "Пятерочка".

Предполагается, что управлять магазинами будет "Военторг", а сама сеть будет развиваться по той же схеме, по которой работает часть магазинов торговой сети X5 Retail Group.

История вопроса

Х5 Retail Group - одна из ведущих розничных компаний в России по объему продаж. Она управляет дискаунтерами (магазинами с широким ассортиментом товаров по оптовым ценам) "Пятерочка", супермаркетами "Перекресток", гипермаркетами "Карусель, а также интернет-магазином E5.ru.

На конец июня сеть ритейлера объединяла почти 4,8 тысячи магазинов, в том числе чуть более 4,1 тысячи дискаунтеров "Пятерочка". Выручка ритейлера по итогам первого полугодия составила около 300 миллиардов рублей (на 15,3% больше, чем годом ранее).

ОАО "Военторг" оказывает услуги по организации питания, банно-прачечного обслуживания и другие бытовые услуги для министерства обороны России. Компании принадлежат пять "дочек", которые управляют более полутора тысяч объектов торгово-бытового назначения (магазинами, кафе, столовыми), комбинатами бытового обслуживания, ателье по пошиву и ремонту одежды.

Военно-полевые минимаркеты "Военторга" разворачиваются на время проведения мероприятий ВВС России (чемпионат мира по танковому биатлону, акция министерства обороны в регионах страны "Военная служба по контракту - твой выбор!", "Военно-морское дерби-2014", российско-китайские учения "Мирная миссия-2013", российско-белорусские учения "Запад-2013").

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