X5 Retail Group и Военторг создадут совместную сеть магазинов

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Военторг и X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", планируют создать сеть магазинов под брендом "ВоенторгПятерочка", сообщает пресс-служба компании-ритейлера.

Проект создается для улучшения условий быта военнослужащих и членов их семей и будет реализован на торговых объектах ОАО "Военторг", максимально приближенным к местам службы и проживания военнослужащих и их семей", - говорится в сообщении на сайте X5 Retail Group.

В рамках совместного соглашения до конца ноября планируется открыть пять-семь магазинов "ВоенторгПятерочка" в Москве и Московской области, а до конца следующего года - более ста во всем Центральном федеральном округе.

Средняя торговая площадь магазинов составит 350 квадратных метров, ассортимент - около 4 тысяч товарных наименований, из них три четверти будут приходиться на долю продуктов питания. Также планируются продажи собственных торговых марок зонтичного бренда "Армия России" в магазинах совместного проекта и в сети "Пятерочка".

Предполагается, что управлять магазинами будет "Военторг", а сама сеть будет развиваться по той же схеме, по которой работает часть магазинов торговой сети X5 Retail Group.