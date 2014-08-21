X5 Retail Group и Военторг создадут совместную сеть магазинов

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Военторг и X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", планируют создать сеть магазинов под брендом "ВоенторгПятерочка", сообщает пресс-служба компании-ритейлера.
Проект создается для улучшения условий быта военнослужащих и членов их семей и будет реализован на торговых объектах ОАО "Военторг", максимально приближенным к местам службы и проживания военнослужащих и их семей", - говорится в сообщении на сайте X5 Retail Group.
В рамках совместного соглашения до конца ноября планируется открыть пять-семь магазинов "ВоенторгПятерочка" в Москве и Московской области, а до конца следующего года - более ста во всем Центральном федеральном округе.
Средняя торговая площадь магазинов составит 350 квадратных метров, ассортимент - около 4 тысяч товарных наименований, из них три четверти будут приходиться на долю продуктов питания. Также планируются продажи собственных торговых марок зонтичного бренда "Армия России" в магазинах совместного проекта и в сети "Пятерочка".
Предполагается, что управлять магазинами будет "Военторг", а сама сеть будет развиваться по той же схеме, по которой работает часть магазинов торговой сети X5 Retail Group.
История вопросаХ5 Retail Group - одна из ведущих розничных компаний в России по объему продаж. Она управляет дискаунтерами (магазинами с широким ассортиментом товаров по оптовым ценам) "Пятерочка", супермаркетами "Перекресток", гипермаркетами "Карусель, а также интернет-магазином E5.ru.
На конец июня сеть ритейлера объединяла почти 4,8 тысячи магазинов, в том числе чуть более 4,1 тысячи дискаунтеров "Пятерочка". Выручка ритейлера по итогам первого полугодия составила около 300 миллиардов рублей (на 15,3% больше, чем годом ранее).
ОАО "Военторг" оказывает услуги по организации питания, банно-прачечного обслуживания и другие бытовые услуги для министерства обороны России. Компании принадлежат пять "дочек", которые управляют более полутора тысяч объектов торгово-бытового назначения (магазинами, кафе, столовыми), комбинатами бытового обслуживания, ателье по пошиву и ремонту одежды.
Военно-полевые минимаркеты "Военторга" разворачиваются на время проведения мероприятий ВВС России (чемпионат мира по танковому биатлону, акция министерства обороны в регионах страны "Военная служба по контракту - твой выбор!", "Военно-морское дерби-2014", российско-китайские учения "Мирная миссия-2013", российско-белорусские учения "Запад-2013").