Посольство Франции выразило обеспокоенность по поводу проверок в "Ашане"

Фото: ТАСС/Антон Буценко

Столичный Россельхознадзор получил от посольства Франции письмо, в котором оно выражает обеспокоенность по поводу проверок в "Ашане". Об этом в интервью m24.ru сообщил руководитель управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям Евгений Антонов.

"По поводу "Ашана" мы получили письмо из посольства Франции, где они выражают обеспокоенность ситуацией, - заявил Антонов. - Мы все понимаем. Но мы делаем свою работу, а торговые сети качественно делать свою".

По словам собеседника m24.ru, Россельхознадзор не подавал на "Ашан" в суд и не требовал приостановки их деятельности. "Ашан" как работал, так и будет работать, - подчеркнул он. - Мы дали им предписания и указали на недостатки. Дело в том, что там выявлена не только кишечная палочка, но и листерия. А она уже приводит к серьезным отравлениям. "Ашан" приостановил продажу мяса по собственному решению, они проведут санацию, вымоют все хлоркой, и мы снова проверим. В суд на приостановку их деятельности мы не подавали".

Антонов отметил, что внеплановая проверка в "Ашане" проводилась в связи с тем, что правительство поручило усилить борьбу с африканской чумой свиней. "Мы проверяли только продукцию свиноводства. Меня в последнее время спрашивают, почему именно "Ашан". Мы по африканской чуме свиней в 2015 году провели уже 352 контрольно-надзорных мероприятия в различных организациях и на границе. За полгода составлено 308 протоколов и выписали штрафов на 7,9 млн рублей. 23 дела даже передали в прокуратуру. Мы выдаем предписания, а потом через полгода проводим вторую проверку", - сообщил Евгений Антонов.

Он добавил, что история с "Ашаном" - рядовое событие в работе Россельхознадзора. Только на границе в этом году ведомство отобрало 4,6 тысячи проб в отношении продукции животного происхождения и в 122 случаях выявлялись нарушения. На границе РФ управление Россельхознадзора работает в трех московских аэропортах и в девяти пунктах пропуска в Московской и Тульской областях.

"Мы время от времени принимаем жесткие решения, когда видим безобразие. Но мы проводим проверки не для того, чтобы карать, а для того, чтобы навести порядок. Мы должны разъяснить, в чем не выполняются нормы, и что нужно сделать, чтобы это исправить", - подчеркнул собеседник m24.ru.



Напомним, в рамках проверки в распределительном центре "Ашан" в подмосковном Томилино, а также в ряде гипермаркетов столицы и области сотрудники Россельхознадзора взяли 47 образцов мясной продукции и колбасных изделий, используемых для приготовления пиццы. В 35 случаях установлено несоответствие требованиям Технических регламентов Таможенного союза по микробиологическим показателям.

В частности, в охлажденной мясной продукции были выявлены листерии и превышение допустимого количества бактерий группы кишечной палочки. Как сообщили в ведомстве, это может привести к пищевым отравлениям различной степени тяжести, энтеритам, энтероколитам в сочетании с синдромом общей интоксикации.

Также ведомство указывало, что ритейлер искусственно продлевает сроки годности охлажденного мяса, манипулируя маркировкой в процессе его хранения, переработки и реализации. Кроме того, в ходе проверок Россельхознадзор нашел в мясной продукции в магазинах сети примеси конины, мяса курицы и крупного рогатого скота.