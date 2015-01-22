Новый роман Алексея Иванова опубликуют весной

Алексей Иванов. Фото: ТАСС/Евгений Курсков

Новый роман писателя Алексея Иванова, известного по книге "Географ глобус пропил", выйдет весной, об этом сообщается на официальном сайте автора.

Действие романа "Ненастье" происходит в 2008 году. Главный герой книги - бывший солдат Афганской войны - в одиночку устраивает ограбление спецфургона, который перевозит деньги большого торгового центра.

"Так в миллионном, но захолустном городе Батуеве завершается долгая история дерзкого и могучего союза ветеранов Афганистана – то ли общественной организации, то ли бизнес-альянса, то ли криминальной группировки", – говорится в аннотации.

В сообщении отмечается, что новая книга писателя "не про деньги и не про криминал, а про ненастье в душе, про отчаянные поиски причины, по которой человек должен доверять человеку в мире, где торжествуют только хищники".

Писатель и культуролог Алексей Иванов живет в Перми. Его первые романы "Общага-на-Крови", "Географ глобус пропил" и "Сердце Пармы" были опубликованы в 2003 году. Осенью 2013 года в прокат вышел фильм Александра Велединского "Географ глобус пропил" по роману Иванова. В 2014 году писатель стал автором текста "Тотального диктанта".