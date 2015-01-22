Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Литература

22 января 2015, 21:16

Новый роман Алексея Иванова опубликуют весной

литература книги писатели Алексей Иванов

Алексей Иванов. Фото: ТАСС/Евгений Курсков

Новый роман писателя Алексея Иванова, известного по книге "Географ глобус пропил", выйдет весной, об этом сообщается на официальном сайте автора.

Действие романа "Ненастье" происходит в 2008 году. Главный герой книги - бывший солдат Афганской войны - в одиночку устраивает ограбление спецфургона, который перевозит деньги большого торгового центра.

"Так в миллионном, но захолустном городе Батуеве завершается долгая история дерзкого и могучего союза ветеранов Афганистана – то ли общественной организации, то ли бизнес-альянса, то ли криминальной группировки", – говорится в аннотации.

Ссылки по теме

В сообщении отмечается, что новая книга писателя "не про деньги и не про криминал, а про ненастье в душе, про отчаянные поиски причины, по которой человек должен доверять человеку в мире, где торжествуют только хищники".

Писатель и культуролог Алексей Иванов живет в Перми. Его первые романы "Общага-на-Крови", "Географ глобус пропил" и "Сердце Пармы" были опубликованы в 2003 году. Осенью 2013 года в прокат вышел фильм Александра Велединского "Географ глобус пропил" по роману Иванова. В 2014 году писатель стал автором текста "Тотального диктанта".

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать