Температура в Москве во вторник поднимется до 33 градусов

Фото: M24.ru

В столице установилась сухая и жаркая погода. Она продержится всю неделю. Повышение температуры во вторник, 29 июля, продолжится. Сегодня в городе, как обещают синоптики, будет до 33 градусов, передает телеканал "Москва 24".

Как отмечается, при этом небо над городом останется почти безоблачным. Юго-западный ветер будет дуть настолько слабо, что его присутствие вряд ли кто-то ощутит.

Также уточняется, что атмосферное давление в Москве сегодня понизится до 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что к выходным метеорологи ожидают аномально жаркую погоду в столице.