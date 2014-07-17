В четверг в столице местами возможны дожди с грозами

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Антициклон, который принес в Москву жаркую погоду, в четверг сдаст свои позиции. На смену ему приходит атмосферный фронт, который принесет осадки. Днем и вечером возможны местами гроза и дожди, а воздух 17 июля прогреется до 28 градусов, передает телеканал "Москва 24".

Сообщается, что атмосферное давление сегодня составит 749 миллиметров ртутного столба, а ветер будет северо-западным со скоростью до 4 метров в секунду.

Как отмечают синоптики, завтра также будут дожди и до 25 градусов.